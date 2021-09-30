能耗雙控  選股新觀點

還是中國惹的禍！繼恆大系可能出事、地產股大跌後，又傳來能耗雙控，幾乎一半的省份無法正常供電，影響到全球供應鏈，對於年底購物旺季等於提前打了問號，轉成輸出通膨，電子及運動供應鏈影響較大。不過對於受中國影響較少的行業，如塑化、綠能、造紙、部分毛利較高電子業及低軌道衛星題材，股價可望持續看好。

【文／方亞申】

九月份果然是漲少跌多的月份，先是因聯準會鷹派抬頭，美股一度快速拉回，再來就是中秋節後中國地產商恆大可能倒閉或被接管，中國地產股從最大的碧桂園到新力控股、融創中國股價大跌，甚至未來還將要求香港地價調降，香港各大富豪公司如新鴻基、長實集團等股價跟著大跌；就在香港恆生及國企股嚴重下跌後逐漸回穩，最近傳來中國「能耗雙控」力度加大，點名十二個省實施能耗雙控，包括江蘇、廣東、雲南、廣西、浙江、寧夏、遼寧、吉林等十餘省都採取了限電措施，不僅工業停產，還波及到民生用電。在台商電子業群聚的江蘇、廣東都在名單，且限電措施愈來愈激烈，昆山就以「一刀切」的方式，強制許多工廠停工，蘇州雖然狀況略好一些，但是限電狀況還是很嚴峻。限電重創當地製造業，台商企業當中，印刷電路板（ＰＣＢ）、散熱、被動元件、製鞋、線纜、機械、橡膠等七大橫跨電子與傳統產業族群淪為重災區，牽動蘋果、耐吉、愛迪達等國際品牌出貨。

上百家公司緊急公布重訊

今年以來市場一直在談論黑天鵝來自何處？沒想到大黑天鵝竟是來自中國，從年初對電商阿里巴巴、騰訊等出手，螞蟻金服上市喊停，接著滴滴出事無法在美掛牌，補教業、演藝人員到澳門博彩業以及香港地產商，因傳來能耗雙控，沿海省分無法正常供電，影響全球大多數行業供應鏈生產，對於年底購物旺季等於提前暗示著漲價訊號。市場解讀中國大舉限電，且是不定時、限電措施到何時都不知道的動作，先解讀為產業秩序的整頓，先淘汰汙染性高的小廠；再來對於高槓桿操作公司出事進而收歸國有。當然最不想見到是中國大約有七成電力來自於火力發電（包括燃燒煤、天然氣、石油等），煤價高漲（年漲約一倍），公民營電價又無法反映，只好降低發電量，工廠率先受影響，甚至民生，尤其東北在冬季嚴寒將至下，真不知會發生甚麼問題？

工業生產最在乎的就是電力供應是否充足。而中國電力供應不穩定，不管是做二休三或休四，一定對工廠生產及出貨出現重大影響，高盛就直接將中國Ｑ３經濟成長率調降至零，但是政策上似乎也不太在乎經濟成長了，要以共同富裕為主；減少出口最後一定是價格提升，間接造成輸出通膨。由於中國在東南亞疫情嚴重時，承擔相當大訂單，世界工廠一旦輸出產品漲價，反映在各國銷售上一定提高價格，消費者必須用更高價錢買貨品，通膨就逐漸形成。

先前聯準會主席才說已注意到通貨膨脹的加重，且可能持續一段時間，然後下降，所以市場已預期十一月聯準會將開始縮表；沒想到中國來這招，在年度購物旺季前先限電，那麼預期通膨心裡更加強烈，聯準會是否會加速縮表而升息（一般預期是明年第四季開始），大家等著看。所以十年期公債利率已上升至一．五三％以上，美股周二出現下跌，過去美股真正較容易上漲月份是在十一月至隔年一月，超過七成機率會上漲，而中國突如其來地加大能耗雙控力度，美國如何反應？所幸美元是美國印的，一旦有任何不好訊號，美國就會印鈔票，但須提防之前的先拉回，年線是四大指數必守處關卡。

國際經濟景氣重要觀察指標─油價，目前已來到七四美元（西德州原油）今年高點附近，主要是受到天然氣大漲替代性帶動，只要油價維持在七○至八○美元，其實對景氣復甦是投下贊同票居多。當然若出現超漲至九○至一○○美元，那就是通膨大災難不好訊號了！

台股由於有超過三分之二廠商赴中國投資，即便二○一八年川普對中國展開貿易大戰，要求美國乃至台商盡快撤出中國，部分廠商已逐漸轉移生產陣地至東南亞、印度或墨西哥，但是畢竟中國還是台商主要生產基地，所以中國限電措施一出，除了半導體及面板外，幾乎都會受影響，一向是中國電子業生產重鎮的江蘇及昆山都難以倖免，可知中國這次下手力道。

ＰＣＢ廠受創嚴重

蘇州、昆山一帶是台資ＰＣＢ廠生產重鎮，此次昆山無預警從九月二十六日至三十日限電停工五天，包括敬鵬、台光電、欣興、精成科、柏承、嘉聯益、定穎、台郡、新揚科及南電等十家ＰＣＢ相關廠商公告停工，其他同業停工更是不及備載，是目前台資企業受創最重的產業別。 ＰＣＢ有電子工業之母之稱，此次停工廠商供貨品項橫跨汽車板、ＮＢ板，以及各類消費性電子產品應用。其中，台光電、欣興、台郡都是蘋果供應鏈，影響層面甚大。因應突如其來的限電停工令，相關ＰＣＢ廠積極調度庫存與其他廠區支援生產。 法人統計，在江蘇設廠的上市櫃ＰＣＢ廠有瀚宇博、定穎、健鼎、金像電、聯茂、台郡、台燿等，產能比重介於四五至九○％。金像電、定穎江蘇省產能占比六三％、七○％，

其次是散熱廠，雙鴻、尼得科超眾、建準、泰碩、奇鋐等主要台資散熱廠也受影響，這五家廠商在全球散熱零組件市占合計逾六成，供應筆電、手機、工業／車用等終端產品。

再來被動元件廠也難逃波及，國巨旗下產能比重最高的便是蘇州廠，其中泛國巨集團的成員凱美，鋁電廠立隆電、保護元件廠聚鼎則分別收到限電通知，產出受阻。 至於下游組裝大廠如和碩、英業達、鴻海、緯創、仁寶大多在全球各地都有工廠，影響力道反而可能沒那麼大。蘋果手機生產重地河南鄭州也未限電。

傳產業方面，全球製鞋龍頭寶成與鞋材大廠台灣百和主要受東莞等地限電牽制，恐影響耐吉、愛迪達等品牌鞋廠供貨。其中，寶成在廣東的東莞、黃江及中山擁有三處生產基地，當地政府要求「供二停五」。的確中國限電陰影會影響相關公司業績，不過中國此舉也將加速廠商撤離中國，這又是台灣的機會，資金將刺激土地、股市。統計從一九九年至二○二○年的二二年紀錄中，第四季股市上漲十六次、下跌六次，也就是第四季股市上漲機率高達七二．七％，非常高；櫃買指數則是上漲十四次、下跌八次，上漲機率六三．六％。換句話，以九月底收盤進場獲勝機率較高。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2163 期

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