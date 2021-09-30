罕見！十月竟將出現「M型化行情」

八月份台積電宣布晶圓代工價格調漲，主要漲價部分在 7 奈米以上成熟製程，而使用成熟製程占比高的下游產業，普遍技術門檻都不高，多數下游廠無法有效轉嫁漲價成本，因此也將侵蝕毛利率表現，受影響族群包含 MCU、MOSFET、DDI、記憶體 IC 等消費性電子。

九月中國限電，重災區主要落在 PCB 族群上，而 PCB 又牽動 ABF 載板及上游的 CCL 銅箔基板，雖然多數廠商都有相對應措施，對於長期營收幾乎不會太大影響，但對於短線上 10 月、11 月營收，多少還是會受到衝擊。

以上受台積電漲價、中國限電影響的族群，因受影響程度及未來解決方案目前都還不明朗，短線上不易吸引買盤進場，而這些個股佔電子股比重至少 2/3，等於電子族群中有 2/3 股票短期內不容易有明顯漲勢。

以近一個月均量來看，加權指數均量約 2500 億，電子佔比約 50%，櫃買指數均量約 700 億，電子佔比約 80%，等於每日有大約 1800 億資金落在電子股上，而這些資金將會朝向整個電子族群中，另外不受影響的 3/1 個股買進，相同資金濃縮在 3/1 個股上，漲勢勢必會比以往出色，因此十月將形成「M 型化台股」

短線上來看，盤面較缺乏實質利多，因此營收數字就會變得相對重要，法人資金預計將鎖定在十月營收優於市場預期個股上，尤其是十月營收創歷史新高，更易吸引法人買盤進場。

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