市場對通膨、企業獲利過於樂觀 大摩：小心這種過度自信的情緒

摩根士丹利 (大摩) 近期表示，把美國股市與企業獲利預期連結在一起可能存在風險，因投資人面對通膨壓力時顯得過於樂觀，第三季企業獲利與經濟成長已浮現隱憂，應注意這種過度自信的情緒。

大摩投資長 Lisa Shalett 表示，標普 500 指數今年大部分時間的上漲與企業獲利前景不斷改善有關，獲利優於預期、業績走強的趨勢，掩蓋通膨導致估值應適度壓縮的壓力。

Shalett 表示，今年逢低買進心態受到強勁企業獲利的支持，市場面對停滯性通膨 (stagflation) 風險不太擔心。自 1 月以來，全年預估值上升 20% 至 30%，華爾街對第二季營運槓桿率預估值異常的高。

隨著第三季企業財報周即將來臨，公司管理層的產業展望成為關鍵，Shalett 認為，由於股市離歷史高點不遠，對後市表現較為謹慎，通膨高於預期和獲利低於預期可能導致股市陷入修正。

Shalett 舉例說明，標普 500 指數未來 12 個月營業利益率正在下降，同時生產者價格漲幅超過消費者物價的漲幅。

研調機構 DataTrek 聯合創辦人 Nicholas Colas 表示，華爾街正在下修第 3 季的企業獲利預期。

目前標普 500 指數 2022 年的預估每股盈餘為 219 美元，高於今年的預估 EPS 的 203 美元。第二季財報周中，標普 500 指數有 224 家公司已將通膨列為風險。

大摩的 Shalett 下修第三季美國 GDP 成長率的預期。

Shalett 說：「儘管 9 月經濟疲軟，但市場走勢展現非凡韌性，但無論第三季總體經濟數據表現有多強勁，都可能反映出不切實際的過度自信情緒。」

Shalett 說，過往經驗顯示總體經濟很少會與個體背離，最終最強大的長期成長股仍會從 GDP 、通膨中獲利。