外資青睞面板三虎 大舉調節晶圓雙雄超過7萬張

台股今 (29) 日跳水下殺，電子權值股殺聲隆隆，指數摜破萬七，大跌 325.98 點，收 16855.46 點。外資期現貨不同調，現貨大買面板三虎，但大舉調節晶圓雙雄，賣超聯電 4.9 萬張、台積電 2.4 萬張。

三大法人動向方面，外資資金持續撤出、狂殺 354.61 億元，投信持續買超 25.5 億元，自營商賣超 106.92 億元，三大法人合計賣超 435.97 億元。

期貨方面，外資回補空單 251 口，空單未平倉口數降至 18170 口；投信增持空單 1320 口，空單未平倉口數增至 5526 口；自營商增持多單 1189 口，多單未平倉口數增至 13606 口。

外資今日大買面板三虎，買超群創 2.8 萬張、友達 7093 張、彩晶逾 4000 張，其他主要布局傳產族群，買超塑化股華夏 1 萬張、台塑化 4934 張，長榮航、燁輝、新纖、永光、台肥、台玻、南紡等傳產股也獲外資青睞。

有別於面板三虎受青睞，外資大舉調節晶圓雙雄，賣超聯電 4.9 萬張、台積電 2.4 萬張，鴻海、日月光投控等電子權值股也難逃，分別遭賣超 1 萬張、6420 張。

金融股也成外資狙擊標的，賣超兆豐金 1 萬張、新光金 9464 張，元大金、開發金、國泰金、華南金均超過 4000 張；外資也賣超多檔 ETF，賣超元大台灣 50、國泰台灣 5G + 各超過 2.3 萬張，國泰智能電動車 1 萬張，中信關鍵半導體、中信綠能及電動車各超過 7800 張。