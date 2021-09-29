電子股遭提款 外資狂砍台股354億元 三大法人賣超435.97億元

台股今 (29) 日上演資金大逃殺，電子股全面倒地，金融、傳產也走弱，僅剩台塑化等油電燃氣股獨撐大局，終場指數重摔 325 點，收在 16855 點，失守半年線，三大法人合計賣超 435.97 億元，其中，外資狂砍 354 億元，為連 2 賣。

加權指數成交值放大至 3234 億元。觀察法人籌碼變動，外資昨天賣超 139 億元後，今天再狂殺 354.61 億元；投信則買超 25.5 億元，護盤意味濃厚；自營商賣超 106.92 億元，三大法人合計賣超 435.97 億元。

費半指數 28 日下挫 3.8%，台股半導體族群今天慘遭空方狙擊，台積電重挫近 3%，最低跌至 577 元，終場收 580 元，摜破半年線，單日市值蒸發 3630 億元；聯電同步跌逾 3%，收 63 元；晶圓代工廠世界先進股價重摔逾 7%，收 144.5 元。

IC 設計指標股聯發科大跌超過 4%，終場收 913 元，股王矽力 - KY 重挫近 7%，收 4145 元，聚積、譜瑞 - KY、敦泰等重挫逾半根停板，瑞昱、聯詠、力旺賣壓也相當沉重。封測族群同樣哀鴻遍野，日月光投控下挫近 6%，菱生、華泰、華東、南茂等皆跌逾半根停板。

受中國塞港、缺煤炭與限電影響，散裝運價再度暴衝，創 13 年新高，BDI 指數大漲 5%，散裝航運股新興、裕民、中航今天均在盤上表現，隨著尾盤賣壓出籠，四維航、台航、正德、慧洋 - KY 等陸續翻黑，貨櫃航商長榮、陽明則下跌約 2%。

塑膠、化工、油燃類股仍為盤面焦點，其中，鴻海攜手中碳衝刺電動車電池負極材料，激勵中碳帶量直奔漲停，收 122.5 元；華夏一度逼近漲停價，但午盤後漲幅逐漸收斂至 5%，台塑、台聚無力撐盤翻黑下挫；市場資金持續湧進台塑化，帶動股價重返百元大關，上漲逾 2%。