季底作帳轉結帳 外資買盤轉向非電

受中國限電令的利空衝擊，不少具業績題材的傳產族群難獨撐大樑，台股指數今 (28) 日終場下跌 132.33 點，以 17181.44 點作收，成交值續縮至 2551.95 億元，三大法人同步賣超，合計賣超達 154 億元，季底作帳行情轉為結帳，值得留意的是，外資買盤明顯轉向非電。

三大法人今日合計在集中市場賣超 154.12 億元，其中，外資賣超 139.55 億元，終結連 3 買，投信賣超 4.16 億元，自營商賣超 10.41 億元。

外資是今日主要的壓盤重心，賣超前 10 大標的依序有群創 3.5 萬張，長榮 1.8 萬張，集盛 1.5 萬張，彩晶、聯電、元大台灣 50 均超過 1.2 萬張，中鋼和鴻海也超過 1 萬張，永豐餘、華新均逾 8000 張。

而外資買超多集中在非電，前 10 大買超標的依序為台聚近 2.5 萬張，中信金 1.4 萬張，英業達近 1 萬張、長榮航 9500 張，南亞科近 9000 張，國泰金和華航在 8500 張上下，國喬 6000 張以上，國泰智能電動車和華夏均超過 5000 張，在此前 10 大標的中有 7 檔是傳產、金融股。

投信方面，賣超前 10 大標的有金像電近 7000 張，中鋼 5300 張，金居 4400 張，日月光投控 2400 張，長榮 1700 張，聯電、聯茂、欣興和合晶均達 1000 張之上，同欣電 650 餘張。

而投信買超前 10 大標的分別有友達近 9000 張，台塑和群創均在 6500 張上下，華夏近 2500 張，南亞科、旺宏和偉詮電均逾 1200 張，光寶科、燁輝近 1000 張，新唐近 700 張。

統一投顧提醒，中國恒大事件並未解決，而美國經濟成長腳步放緩，市場持續關注美國聯準會 (Fed) 貨幣決策和縮表行程，而中國限電停產措施擴大加劇，將衝擊部份台廠 9 月營收表現，再加上電子第四季雜音頻傳，市場買盤轉趨觀望，成交量能不振，上檔壓力重、中期均線現隱憂。