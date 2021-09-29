元大寶華喊今年我GDP將達6% 國內智庫最高預測

元大寶華經濟研究院今 (29) 日將我國今年經濟成長率 (GDP) 預測值上修至 6.00%，高於台灣央行和主計總處的預測值 5.75%、5.88%，也是國內第一個將今年 GDP 喊上 6 的智庫，主要是因民間投資和出口成長大幅上修。

元大寶華預測第 3、4 季 GDP 分別為 4.00%、3.80%，而明年全年 GDP 為 3.20%，明年各季 GDP 分別為 1.81%、3.62%、3.60% 和 3.70%，與央行、主計總處和中經院預期明年 GDP 將坐穩 3% 之上的看法均相同。

元大寶華綜經院董事長梁國源指出，儘管國內產業復甦樣態分歧且內外需嚴重失衡問題，但出口亮麗、民間投資強勁，尤以半導體為最，製造業 PMI 穩健擴張，成長動能可期。

展望明年，梁國源表示，在高基期效應和台灣具先進製程晶圓生產的領先優勢下，輸出、民間投資可望持穩，同時，疫情衝擊有望趨緩，有助民間消費回揚。

受到疫情衝擊，元大寶華將今年民間消費成長率預測從 3 月的 3.73% 下修至 1.09%，並預測第 3、4 季成長率分別為 - 0.60%、3.00%，而明年成長率有望回到 4.33%。

民間投資方面，出口、外銷訂單和工業生產成長快速，民間投資成長率預測從 4.07% 一口氣上修至 11.90%，並預測第 3、4 季成長率分別為 8.14%、8.47%，而明年成長率為 2.33%。

對外貿易方面，由於 ICT 產業出口表現優異，加上傳產出口在主要國家經濟復甦加快，最終需求急升，元大寶華將今年輸出成長率預測從 5.16% 上修至 18.10%，並預測第 3、4 季成長率分別為 16.77%、12.50%，而明年成長率為 4.96%。

另外，元大寶華上修今年消費者物價指數 (CPI) 為 1.77%，仍低於央行的通膨防線 2%，而明年 CPI 為 1%。