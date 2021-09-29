〈焦點股〉限電受害股殺聲隆隆 南電、台光電、凱美股價重摔

中國能耗雙控措施引發空軍壓境，台股今 (29) 日急殺逾 300 點，摜破萬七，PCB 及關鍵材料 CCL、被動元件等電子零組件族群成為重災區，南電 (8046-TW)、台光電 (2383-TW)、聚鼎 (6224-TW) 等配合停工的台廠，盤中均重挫逾半根跌停板，凱美 (2375-TW) 股價更持續破底，創去年底以來新低。

「台商大本營」蘇州、昆山電子廠商遭突擊式通知停電停工，其中，高耗能、在中國產能占比極高的 PCB 廠首當其衝，銅箔基板 (CCL) 廠台光電江蘇產能占比高達 43%，今天遭到空軍狙擊，股價重挫逾 7%，最低跌至 210 元；CCL 族群全面倒地，聯茂、台燿、騰輝電子也都跌逾 5%。

ABF 載板三雄景碩、欣興、南電，中國產能占比也高於 2 成，隨著恐慌情緒蔓延，南電、景碩遭大舉調節，今天盤中股價重摔 6-7%，欣興也有 4% 以上的跌幅，面臨 130 元保衛戰。

被動元件股方面，保護元件廠聚鼎、電感廠臺慶科及凱美旗下旺詮昆山廠皆已配合政策停工至月底，凱美今天股價跳水，一度重摔逾 6%，最低跌至 81 元，今年漲幅全都回吐，聚鼎也大跌逾半根停板，失守 120 元關卡，創波段新低，臺慶科下挫約 4%，面臨 130 元保衛戰。

被動元件雙雄國巨、華新科未在此波限電範圍內，法人認為，此次停工反而有利後續電阻報價，加速庫存去化，國巨、華新科有機會受惠，不過，兩檔個股今天賣壓沉重，華新科重摔逾 4%，最低跌至 151 元，國巨也有 3% 的跌幅。