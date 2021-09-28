永豐實上市前夕傳佳音 榮獲第6屆卓越中堅企業奬

永豐實 (6790-TW) 榮獲經濟部頒發第 6 屆中堅企業獎之「卓越中堅企業獎」，為臺灣消費性產業第一家獲得此殊榮的公司。永豐餘消費品實業以「提供消費者健康安心美好的生活」為使命，重視人才培育，透過不斷研發創新推出高品質、高差異化的紙品及清潔用品，推動公司持續穩健成長，獲得專業評審團的肯定。

「卓越中堅企業獎」是依據行政院核定「推動中堅企業躍升計畫」、由經濟部所設立的中堅企業獎項，主要參考德國隱形冠軍的定義，鼓勵於具有技術獨特性及關鍵性、且具高度國際市場競爭力之企業。經過 1 年的嚴格審查，永豐餘消費品實業自 160 家企業中脫穎而出，成為今年度 14 家卓越中堅企業獎的一員。

「專注消費者需求」是永豐餘消費品實業的發展核心，「持續創新」則是內化於企業的 DNA，從研發、產品到服務，都可以看到不斷創新的軌跡。永豐餘消費品實業全球共設有 3 個研發中心，每年持續投入研發設備及積極培育研發人才，其中潔品的研發投資占比達 3.2%，遠高於業界平均的 1.5%。近年因疫情改變了消費者永久性的行為，永豐餘消費品實業緊抓疫後經濟趨勢，於 9 月推出了可洗淨人體 COVID-19 的橘子工坊 Ultra 洗淨病毒超濃縮洗衣精，在疫情之下，提供消費者最安心的選擇。

永豐餘消費品實業於 2019 年上線「通路服務雲端化系統平台」，將雲端技術導入通路服務的前線。第一線人員可專注通路服務，讓工時效益最大化、提升訪頻、減少缺貨率，進而帶動業績成長，2020 年導入此平台後，通路業績成長 16%。永豐餘消費品實業同時是全臺唯一擁有自營電子商務銷售通路的家品製造商，透過自有電商平台可精準掌握大數據，對於後續產品研發及消費者需求更可快速反應。

除了研發、生產、服務的創新精進，永豐餘消費品實業也克盡企業公民的責任與義務，2020 年 COVID-19 疫情爆發之初，配合政府齊心穩定民生需求。更在今年初衛服部桃園醫院發生 COVID-19 院內感染時，準備橘子工坊洗病毒洗衣精及五月花厚棒廚紙，守護醫護人員的家人健康。在 6 月疫情爆發期間，主動聯繫臺北市萬華的社福團體提供他們最需要的產品，成為萬華的安心後盾。

永豐餘消費品實業在環保產品不斷創新研發，也從環境面上對於保護生物多樣性的使命出發，於 8 月與找樹的人徐嘉君老師合作，支持其團隊尋找台灣最高的樹木，並將於日後共同前進校園推廣物種多樣性保育及節能減碳的身體力行。

永豐餘消費品實業預計於 9/29 在臺灣證券交易所掛牌上市，掛牌參考價 52 元，在上市的前夕榮獲「卓越中堅企業獎」，未來將一本初衷，繼續從消費者需求出發，用心貼近消費者的日常生活，並善盡社會責任，落實 ESG，持續爲所有股東創造合理的長期投資價值。

