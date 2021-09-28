〈央行報告搶先看〉調節匯市 楊金龍證實上半年淨買匯87.3億美元

台灣央行總裁楊金龍將於周四 (30 日) 赴立院進行業務報告，在最新的書面報告中，楊金龍強調，央行外幣流動性佳，並證實，上半年央行淨買匯 87.3 億美元，以調節匯市秩序。

楊金龍指出，今年 1 月匯市延續去年底美元超額供給現象，為避免匯市嚴重失序央行有進場調節，上半年淨買匯 87.3 億美元，不過，2 月以來，由於國內供需大致均衡，央行轉呈現淨賣匯。

楊金龍再次強調，台灣是小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性，長期以來，新台幣對美元匯率波動度小於新加坡幣、歐元、日圓和韓元等主要貨幣，反映央行採行管理浮動匯率制度的成效良好，有利廠商報價和營運，並有助國內金融穩定和經濟成長。

楊金龍提到，央行外幣流動性佳，8 月底外匯存底為 5436 億美元，較去年底增加 137 億美元。

而相對於外匯存底，央行對非居民的外幣債權，新台幣換匯交易美元部位、外幣存放國內銀行業以及對本國銀行外幣拆款，至 8 月底餘額分別約為 933 億美元、427 億美元和 71 億美元。

央行統計，至 8 月底對居民和非居民的外幣債權及黃金等，合計央行外幣流動性約為 6960 億美元。