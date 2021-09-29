凱基銀行攜手foodpanda 提供外送夥伴專屬備用金

24 小時隨時動用額度 前 90 天享 0.01% 低利

在疫情期間，外送夥伴即使每個月辛苦跑單創造收入，當中許多外送夥伴有資金需求，卻因沒有收入證明，而被銀行拒於門外。凱基銀行以「創新貸款專家」為目標，為解決外送夥伴此項痛點，與 foodpanda 攜手合作共同推出「外送夥伴專屬信貸方案」，讓外送夥伴可以憑外送報酬截圖申請小額貸款，且免開辦費。即日起至 12 月 31 日止，foodpanda 外送夥伴皆可線上申請，前 90 天可享有 0.01% 優惠利率！

今年疫情三級警戒大幅增加外送服務需求，吸引不少全職或兼職的人投入外送行列，在需要資金時，仍被多數銀行歸類為收入不穩定的族群，而難以取得貸款。凱基銀行努力成為「普惠金融的實踐者」，針對外送夥伴的收入樣態及日常生活痛點，設計「外送夥伴專屬信貸方案」。不同於一般信貸，此方案提供外送夥伴免開辦費、24 小時可隨時動用、提前還款免違約金的小額貸款，前 90 天還享有 0.01% 優惠利率，至今已幫助逾百位外送夥伴取得所需資金。

例如在 foodpanda 跑外送的張先生，近期雖接單數多，但因為有三個孩子及車貸，先前更曾遭遇過機車臨時需一筆維修費用，同時要繳子女註冊費，急需資金時卻借不到錢，因此希望身上能有一筆隨時可動用的預備金以備不時之需。此時就可申辦凱基銀行「外送夥伴專屬信貸方案」，24 小時皆可線上動用，隨時取得所需資金，且有動用才算利息，節省不必要的利息支出。

foodpanda 提供全台上萬名夥伴獲得上線前、外送中、下線後的全方位保障，達到「快樂送餐、外送幸福」的目標。十月新加入的外送夥伴還有機會獲得機車等多項好禮，更多外送夥伴福利請至 foodpanda 外送夥伴官方平台查看！

* 詳細活動方案，請參考活動網頁（https://foodpandarider.tw/company/19）

※ 外送夥伴彈性備用金使用秘訣：趁無資金需求時提前申辦備用（免開辦費），有資金需求時即可 24 小時線上動用。