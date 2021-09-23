北富銀推業界唯一雙軌手語翻譯 135間分行同步上線

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行首開金融業先河，在今 (23) 日「國際手語日」於全台 135 間分行同步開辦手語翻譯服務，透過業界首創真人、視訊雙軌服務機制，為提供聽語障客戶無差別的友善金融環境。

北富銀副總經理吳世勛表示，目前台灣約有 14 萬位聽語障人士，手語是他們與外界溝通非常重要的方式。為了不讓聽語障朋友的金融權益受損，北富銀特別與台灣手語翻譯協會合作開辦手語翻譯服務，成為台灣唯一推行雙軌手語翻譯服務的銀行，只要在分行營業時間，聽語障客戶來行洽辦業務，皆可現場利用視訊會議由翻譯老師進行翻譯；也可以事前預約真人翻譯，翻譯老師會親自到場為客戶進行翻譯。

為了進一步提升友善服務氛圍，北富銀為行員展開基礎手語培訓，從「謝謝」、「歡迎光臨」等服務用語，到銀行、存摺、印鑑等金融常用名詞，一共錄製 84 支手語教學影片，透過線上教學結合多元活動鼓勵行員學習手語。

除了推行手語翻譯服務及手語培訓，北富銀也與台灣手語翻譯協會合作設置「身心障礙信託手語網站」，以手語說明信託商品及專有名詞，讓聽語障人士也能輕鬆理解信託；並持續為聽語障孩童家庭舉辦「親子金融列車」實體活動，透過活潑的繪本導讀與互動遊戲，一方面引導聽語障小朋友養成正確金錢觀，同時也協助家長建立信託觀念，及早為孩子進行長遠的保障規劃。