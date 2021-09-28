〈FCC開鍘中企〉美斥資19億美元 資助電信業更換華為等中企網通設備

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 周一 (27 日) 表示，將啟動一項 19 億美元的計畫，資助大部分美國農村電信業者拆除華為、中興等被視為國家安全威脅的網路通訊設備。

FCC 表示，將於 10 月 29 日開放電信商申請，並將適用條件由擁有 200 萬以下客戶的電信商，擴大至 1000 萬以下客戶的電信商，預估更換這些設備將花費 18.37 億美元。該計畫在 7 月已經定案。

去年 FCC 認定華為和中興通訊網通設備涉及國家安全問題，禁止美國公司透過 83 億美元的政府基金購買設備，並要求已購買設備的電信商必須替換新設備。

FCC 在今年 3 月認定 5 家中企涉及美國國家安全，包含華為、中興通訊、海能達、海康威視與大華科技。FCC 隨後在 6 月投票通過一項計畫，禁止美國電信網路使用華為、中興等涉及國安的中企設備，且 FCC 可以撤銷此前發給中企的設備授權。

美國對 5 家中企下達禁令，使台廠晶睿 (3454-TW)、奇偶 (3356-TW) 與陞泰 (8072-TW) 等業者下半年有望迎來轉單。但也進一步影響相關指標陸廠銷售，干擾晶相光 (3530-TW)、矽力 - KY(6415-TW) 等供應鏈出貨。