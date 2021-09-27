〈晶技法說〉拿下去年銷售冠軍 明年持續有投資計畫

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (27) 日召開法人說明會，晶技財務洪冠文指出，晶技掌握 5G、物聯網及電動車崛起商機，今年資本支出規劃積極，金額達 25.9 億元創新高，對明年需求依舊看好，預估資本支出也將超過 10 億元以上。

晶技去年營收 110.48 億元，年增 36%，改寫歷史新高，根據市調機構統計顯示，晶技去年營收擊敗日商 EPSON 及 NDK，在頻率元件市場中排名連升兩名，拿下全球冠軍，在全球市占率也由 9.2% 提升爲 11.06%。

依市調資料顯示，日本大真空投資的加高電子 (8182-TW)，去年營收 25.91 億元，年增 12%，在全球排名也上升一名，由第 9 名提升爲第 8 名，全球市率由 2.9% 提升爲 3.08%。

晶技預估，今年 5G 應用產品出貨將有高成長，資本支出年增幅 17.73%，為歷年最高，支出規劃上，將首度在桃園平鎮廠投資先進製半導體製程設施，是晶技成立以來首度投資高階製程，由於必須經過調機、測試階段，產品將在明年送樣。

晶技今年資本支出過半投資台灣產能，桃園平鎮廠規劃投資 13.1 億元，占全部預算 50.57%，除投入半導體製程，還有優化小型化 SMD 石英晶體及石英振盪器生產線。

在中國廠部分，晶技今年資本預算中，將有 11.4 億元擴充浙江寧波廠、重慶廠則達 1.4 億元，其中，將新增浙江寧波廠 5 條生產線，預計將陸續安裝完畢並挹注營收，重慶廠則是產品優化。