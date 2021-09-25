110年7、8月統一發票開獎 千萬特別獎52604932

110 年 7、8 月期統一發票今 (25) 日開獎，特別獎號碼為「52604932」，八位數號碼全部相同者可獲得獎金 1000 萬元，200 萬元特獎號碼為「20102509」，中獎發票自今年 10 月 6 日開始兌領，期限至明年 1 月 5 日止，民眾要把握時間在兌獎。

7、8 月期統一發票中獎號碼已經開出，特別獎 (1000 萬元)「52604932」；特獎 (200 萬元)「20102509」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「39173725」、「34997398」、「98953723」。

發票號碼與頭獎末 7 碼相同可獲二獎 4 萬元，三獎 1 萬元、四獎 4000 元、五獎 1000 元，與頭獎號碼末 3 位相同者則各得獎金 200 元。

此外，增開六獎 1 組為「634」，末 3 碼與增開獎號相同者可各得獎金 200 元。

為鼓勵民眾使用「財政部統一發票兌獎 APP」、申請手機條碼儲存發票、載具歸戶及設定帳戶領獎，以節省兌獎手續費支出，財政部決定增加給獎獎金回饋消費者，今年 7-8 月期、9-10 月期及 11-12 月期統一發票，將增開雲端發票專屬 800 元獎 10 萬組，每期雲端發票專屬獎共計開出 111 萬 6030 組，獎額高達 6.42 億元。