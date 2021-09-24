〈外銷訂單〉8月535億美元連十八紅 續創歷年同期新高

經濟部統計處今 (24) 日公布 8 月外銷訂單，受惠終端消費動能穩健，帶動科技應用產品、傳產貨品需求熱絡，各大貨品接單均保持成長，8 月外銷訂單達 535 億美元，月減 3.2%、年增 17.6%，連十八紅，續創歷年同期新高，累計前 8 月外銷訂單達 4187.3 億美元、年增 33.47%，同創歷年同期新高。

按貨品別觀察，統計處表示，由於 5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長，加上筆電、顯示卡需求續增，支撐電子及資訊通信產品接單活絡，外銷訂單分別年增 17.7%、4.6%，雙創歷年同月新高。

光學器材同樣受惠大尺寸面板價格續居高檔，加上車載面板接單成長，外銷訂單也連續 15 個月正成長，年增 23%。

傳統貨品方面，統計處指出，受惠市場需求回升，以及原材物料價格維持高檔，帶動產品價量齊揚，四大主要接單貨品續呈雙位數成長，其中基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品，年增幅分別達 47.9%、28.9%、45.3%、56.1%。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，隨著各國加速疫苗施打、推動振興方案，有利全球景氣穩健復甦，加上新興科技應用、車用電子、消費性電子新品陸續上市，國際油價及鋼價續居高檔，都可望維繫外銷接單動能。