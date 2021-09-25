喜訊！嘉年華郵輪明年下半年預訂量回升至疫情前水準

嘉年華郵輪 (CCL-US) 周五（23 日）表示，明年下半年的郵輪預訂量超過疫情前水準，且預計隨著全球航線重啟，業務將反彈回升，激勵其股價早盤上漲 4.07%，每股暫報 25.69 美元。

嘉年華郵輪今年初獲美國衛生官員批准恢復營運，該公司旗下 9 個郵輪品牌中已有 8 個品牌重啟航線，預計到 10 月底，將向遊客開放一半以上的總運量。

嘉年華郵輪日前公布的 2021 會計年度第三季財報，經調整後虧損 19.9 億美元，該季每月的平均燒錢率（Cash Burn Rate）為 5.1 億美元，現金流為 78 億美元。

嘉年華郵輪表示 2022 年下半年累計的預訂量超過疫情前 2019 的預訂量，目前持有的現金流足以提供郵輪全面復航營運，未來也將穩定在正數。

然而，由於新冠變種病毒 Delta 傳染蔓延，嘉年華郵輪說，未來第三季的郵輪預訂量將不如第二季強勁，預計第四季的燒錢率將高於其它前幾季。

TipRanks 分析師對嘉年華郵輪股票評等的平均共識為「持有」（Hold），平均目標價為每股 27.91 美元，意味著當前股價有 18.2% 的上漲潛力。

嘉年華郵輪的競爭對手挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）表示，新冠疫情升溫後，7 月新淨訂單量略有下降，而皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean International）也說，快速蔓延的病毒對其訂單造成小幅度影響。

截稿前，挪威郵輪 (NCLH-US) 上漲 2.38%，每股暫報 27.94 美元、皇家加勒比遊輪 (RCL-US) 上漲 2.44%，每股暫報 90.32 美元。