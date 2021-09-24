【富蘭克林華美】基本面支撐，短線整理向上

摘要: 受消息面影響，台股維持整理向上格局，短線主流股回歸科技產業，以上游半導體、IC 設計等仍表現亮眼，惟成交量縮小，後市仍需觀察價量搭配。

受美股與 ADR 反彈帶動影響，台股周五 (9/24) 由電金傳產搭配上攻，開盤指數回彈五日線上，終場收紅 181.97 點或 + 1.07%，收 17,260.19 點，成交量 2,754.19 億元，收復半年線。富蘭克林華美投信認為，受消息面影響，台股仍維持整理向上格局，短線主流類股回到科技產業，以上游半導體、IC 設計等表現亮眼，惟成交量縮小，後市仍需搭配價量觀察。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，目前台股盤勢仍屬區間整理階段，下半年選股操作難度增加，由於科技產業長短料供應問題影響，短線較看好科技上游如半導體、IC 設計與矽晶圓等，而下游訂單因備料、拉貨較延遲，故影響市場投資信心，東南亞製造生產也受 Delta 疫情影響延誤，加上美國與中國次產業庫存狀況不同，將再進一步觀察與分析。

除了看好科技業，周書玄認為，美國預計 11 月公布 Tapering 細節，短期將使市場資金重新回流美國，而外資是否會重新回補台股仍值得觀察；短期內資仍主導盤勢主流，目前國內資金傾向投資較熟悉的科技產業，大盤主流股重新回到科技產業的趨勢不變，以半導體、矽晶圓、高速運算 (伺服器)、載板與電動車用零組件等次族群，可望持續看好。

周書玄分析，由於長短料問題浮現，市場回頭討論供應鏈出貨受影響的問題，美國由於各類產業受制於先前疫情的衝擊，加上貨運停滯塞港問題嚴重，目前科技資訊產品庫存仍偏低，加上年底消費旺季，有持續拉貨、補庫存的情況。

不僅如此，富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，因歐美經濟解封與疫苗施打率逐步提升，預估新冠疫情影響將逐漸趨緩，惟市場面臨長短料因素，缺料與缺櫃造成生產不順與訂單波動度增加。今年第四季之操作布局重點，轉為持續成長之雲端伺服器類股、IC 設計與後疫情時代之受惠類股，投資人可留意擇優逢低布局。

總結，富蘭克林華美投信建議，大盤走勢短期區間整理為主，惟台灣經濟成長率表現仍優於預期，但部分產業高點已落在今年第二季，下半年產品消費需求轉弱，疫後服務需求逐漸轉強，建議布局科技股為主，傳產、金融類股為輔，看好如半導體、IC 設計、載板、高速運算、航運等產業，或不妨利用台股基金做定期 (不) 定額投資，逢低布局、長期持有。

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