【Wen姐筆記】恒大拆彈 多方補缺口？17200城池站穩比路過重要

引爆中秋節後變盤的大陸恒大風暴，在恒大發放公司債利息並可能收歸國有後拆彈，台股跳空的缺口，也有機會回補? 加權指數昨日收復 17000 點城池，以 17078.22 點作收，成交值縮至 2538 億元，多方能否成功在 3 個交易日內回補缺口，並站回月線? 今天仍需留意不願抱股過周末的短線賣壓，觀察重點將落在 17200 點城池的攻防! 關鍵點位為 17077、17153 以及 17222 點。

多方昨日搶回 17054 點，並收上 17077 等 2 個重要關鍵位置，17100 點城池北端哨站為 17123 點，收復 17153 與 17200 點城池為今日多方最重要的任務，站穩筆路過重要! 17200 點城池與兩端哨站為 17182 與 17222 點。如果多方要展現強勢格局，如能直接挑戰 17255 與 17300 點城池，將有機會再次進行月線攻防! 17300 點兩端哨站為 17323 與 17282 點!

但如 17054 點未能守穩，17000 點空襲警報仍未解除，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023 點，如棄守 16988 點，將可界定為弱勢反彈，還是得留意回測 16945 點與 16900 城池，16900 點兩端哨站為 16919 與 16888 點，棄守需提防空方再度發動攻勢，恐再往 16853 與 16800 點回測，16800 點兩端哨站 16816 與 16777 點如再棄守，多頭將正式告別 17000 點，南下列車恐加速啟動，需提防往 16747 與 16700 點以下尋求支撐。

以昨日籌碼面來看，各方人馬都顯得相當冷靜! 內外資法人動作不大，融資融券觀望氣氛也濃，本土莊家部分，布局則將戰線拉大，支撐往南移動，壓力板塊則往北。在個股部分，投信作帳股仍是盤面亮點，不過時間距離季底作帳截止日只剩最後一周，還是得留意作帳變結帳，位階較高短線急漲個股，如出現爆量切勿追高! 投資人反而可留意集團股與投信低檔剛開始布局的族群，與法人同步提前卡位第 4 季行情! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)