iPhone 13系列週五發售 這是投資人的重要日子

蘋果旗艦新機 iPhone 13 系列於週五 (24 日) 起發售，但華爾街分析師建議投資人在近期逢低買入蘋果。

過去十年蘋果有新機魔咒

過去 10 年間，有 8 年蘋果股價都在 iPhone 新機發布後一週出現下跌，發布後的五個交易日中，蘋果股價平均下跌 0.9%。

當然也有例外，2013 年 iPhone 5S、2018 年 iPhone XS 發布後，當時蘋果股價在隨後的五個交易日分別上漲了 3% 和 2.2%。

蘋果有新機魔咒，多年來新機發布後，蘋果股票屢遭拋售 (圖片：AFP)

Wedbush 分析師 Dan Ives 解釋，蘋果新機發布後，蘋果股票遭拋售是投資人的一種下意識的反應。事實上，逢低買入往往會帶來不錯回報。在過去 10 年裡，若在蘋果新 iPhone 發布一週後買入蘋果股票，到年底的平均漲幅為 3.2%。

值得一提的是，2018 年實際上是蘋果發布 iPhone 後表現最差的一年，蘋果宣布不再提供 iPhone 數據震撼市場，蘋果股票從 9 月 20 日到 12 月 31 日下跌 28%。蘋果股價卻在 2019 年暴漲 86%，領跑道瓊

除了歷史數據供投資人參考外，Ives 認為 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 推高蘋果新機平均售價 (ASP)，將有助於提高蘋果未來幾季的整體營收增長。

Ives 認為，iPhone 13 全球預購量將比 iPhone 12 高出約 20%，部分原因是中國需求強勁。

Ives 重申蘋果「超級周期」論點 (圖片：AFP)

Ives 重申蘋果「超級周期」論點，蘋果新機銷量預期介於 1.3 億到 1.5 億台之間，看好蘋果超級周期將延續到 2022 年。

Ives 將蘋果股票評級維持在「跑贏大盤」，目標價格設為 185 美元。週四蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.67% 至每股 146.83 美元，Ives 認為，若按歷史趨勢來看，預計蘋果將在未來幾天出現短暫下跌。