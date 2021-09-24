美CDC：孕婦接種新冠疫苗不會增加流產或嬰兒先天缺陷風險

美國疾病管制暨預防中心（CDC）官員在日前的預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices）上表示，孕婦接種新冠疫苗不會增加流產或新生兒先天缺陷的風險。

CDC 醫療官員 Christine Olson 博士表示，CDC 追蹤調查 1,613 名接種新冠疫苗的孕婦，其中有三成女性在懷孕早期施打疫苗，其餘 7 成女性則是在懷孕晚期。

此項追蹤調查的新生兒當中，有 99 名是早產兒、45 名體重過輕、158 名需要重症監護，不過沒有死亡案例。

Olson 博士說：「我們審查目前所有孕婦登記的數據，並未發現孕婦在接種疫苗後自然流產機率提高的證據，以及新生兒先天缺陷機率增加的風險。」

調查數據中的 1,613 名參與者是 CDC 監控疫苗對孕婦安全機制 v-safe 懷孕登記系統的部分追蹤對象，截至 9 月 13 日，登記人數為 5,096 人。

此外，另一間醫療機構 HealthPartners Institute 研究員 Elyse Kharbanda 博士也提出調查結果，表示新冠疫苗與新生兒胎死腹中無關。

Kharbanda 博士從去年 12 月至今年 7 月間，在 CDC 疫苗安全中心監測接種新冠疫苗孕婦的生產情形，發現多數新生兒胎死腹中的原因是胎盤、產科、婦科併發症有關，與施打新冠疫苗無關。

CDC 報告指出，孕婦感染新冠病毒面臨重症的風險，比一般未懷孕女性女性更高，而且還可能增加早產機率。