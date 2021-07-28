美CDC防疫指引大轉彎！完成疫苗接種的人 室內仍須戴口罩

美國總統拜登和美國疾病管制與預防中心 (CDC) 5 月宣布解除口罩令，打過兩劑新冠疫苗的人們在戶外、在室內可以不用配戴口罩，如今，短短兩個月，防疫政策指引又傳出大轉彎。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.94 億例，死亡數突破 417 萬例。
美國累計確診超過 3454 萬例，累計死亡數超過 61.1 萬。印度累計確診超過 3144 萬例，巴西累計確診 1970 萬例。Delta 變種病毒肆虐全球，美國近期新增確診病例有超過八成病源來自 Delta。
週二 (27 日) 多家外媒報導，美國 CDC 日內將更新防疫指引，恢復口罩令，建議那些已完整接種疫苗的人們再次開始在室內配戴口罩，以因應 Delta 變種病毒入侵。
CDC 將建議，無論疫苗接種情況如何，中小學教職員工、學生和訪客都要在室內戴口罩，在預防策略到位的情況下，學生應在秋季返校，並回到面對面的學習環境。
美國白宮首席醫學顧問福奇上週日 (25 日) 表示，CDC 正在積極考慮是否修改對接種過疫苗的美國人的口罩防疫指引，最終決策的改變將取決於染疫數字。