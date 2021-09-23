電金傳產同步反彈，您還在觀望嗎？

恆大事件擔憂暫緩，加上美股四大指數同步收紅，台股大盤早盤開高走高，電、金、傳產同步齊揚，指數僅跌破一日就回到萬七大關，終場 + 152.4 點收在 17078，但擔憂的是成交量繼續低迷，僅 2508 億元。

權值股全面反彈，電子方面，台積電、聯電、日月光等均小漲表態，金融指數上漲 17 點或 1.08%，傳產方面，台塑四寶則受惠原物料價格走揚，買盤積極進駐，運輸指數也大漲近 2%，僅鋼鐵指數收盤小跌 0.05%。

資金流向方面，電子仍是主流，占比逾 60%，運輸類股則降至 11.23。漲跌幅部分，半導體小漲 0.49%、電子整體 0.73%、傳產如塑膠、運輸都大漲近 2%。

今日盤面焦點為晶圓代工族群，隨著國際 IDM 不斷釋出第三代半導體訂單，漢磊可望直接受惠，在多方簇擁下，終場離漲停僅一步之遙，達 121 元，相關的智原，受惠產品組合優化，漲幅也達 8.96%，另外，中小的利基型股票如聯茂、一詮，也分別有 6.37%、9.71% 的漲幅。

每天股票和期貨的消息，都會搶先發布在我們的 Telegram，若您想要獲取更快的資訊，請一定要加入我們的群組。

專人電話：02-25428999

加入並多多分享我們的 LINE: https://lin.ee/9eoRxs1

加入和分享我們的 Telegram:https://t.me/rich57999

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險