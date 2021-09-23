【台股龍捲風】 昨天大跌350點 空單全數回補 反手做多 又賺了！

昨天三大法人倒垃圾亂賣台股，筆者直接挑明，我們會員空單全數回補並反向做多，市場一片譁然，不是【恆大】事件還未解決嗎? 不是還有美國的【縮減負債表】嗎? 其實行情只要知道是【區間盤】就會知道來到區間下緣要選擇回補空單，並反手做多，市場上的波動，永遠不缺理由和藉口，差別在操作！可參閱今日節目:https://youtu.be/lcSxQhXAFYQ

行情昨日大跌，今日量縮上漲，漲勢可以延續嗎? 永誠投顧徐照興分析師表示，目前美股道瓊如預期，順利黃金交叉，NASDAQ 即將黃金交叉，費辦因為較晚跌，所以還沒黃金交叉，但一旦黃金交叉，就要過歷史高點，代表美股多頭持續，而台股，加權指數日 KD 死亡交叉收斂 (還未黃金交叉) 但電子類股和 OTC 指數快要黃金交叉，代表慢慢要轉危為安，但即便如此，好壞個股還是會差很多！

電子：

矽智財的力旺 (3529-TW) 毛利率高達 100%，跟台積電調漲晶圓代工價格較無關係，今股價已創歷史高，但晶心科 (6533-TW) 卻下跌 (海外存託憑證定價 440 元，今低 433 收 448，搞不好又有機會)，大立光 (3008-TW) 反彈，玉晶光 (3406-TW) 卻持續回檔，投信作價的智原 (3035-TW) 盤中漲停，但立積 (4968-TW)、 安格 (6684-TW)、 祥碩 (5269-TW) 、通嘉 (3588-TW) 、晶豪科 (3006-TW) 卻下跌，代表行情雖有反彈，但還是不能亂買，節奏要掌握好才行！

而上週提醒的 PCB 族群: 台光電 (2383-TW)相對強勢、嘉聯益 (6153-TW)、聯茂 (6213-TW)等小跌，志超 (8213-TW)、定穎 (6251-TW) 持續供，電解銅箔: 金居 (8358-TW) 榮科 (4989-TW)搞不好又有機會。

來到 9 月份，先前大家都會炒「投信作帳」標的，筆者就提醒其實「投信」也會結帳喔，果不其然行情 9 月初回檔修正，而昨日的大跌，讓我們可以偷吃投信豆腐: 漢磊 (3707-TW)、欣銓 (3264-TW)、台燿 (6274-TW)、晶宏 (3141-TW)、中美晶 (5483-TW)、智原 (3035-TW)、奇鋐 (3017-TW)、振曜 (6143-TW)、大同 (2371-TW)、博智 (8155-TW)、一詮 (2486-TW)、信邦 (3023-TW)、亞聚 (1308-TW)、健策 (3653-TW)、景碩 (3189-TW)、創意 (3443-TW) 這一類型股票可觀察後續投信買賣超！

今日雖然指數反彈，讀者也都知道我們看對了。

但我們卻不會高興不起來，原因其實很簡單，因為大部分只會做多的投資人，套牢居多，其實這裡就是【區間盤】，不會爆漲，也不會暴跌，所以衝高要賣 (空)，壓回要補 (多)，操作要夠靈活，不要死多頭，或死空頭，會賺錢的股票，不論多空，都可賺錢！很多股票不會一次反彈到你的成本，所以要先到壓力區賣一部分，壓回再接，這樣多做幾趟價差，才能弭補損失！

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