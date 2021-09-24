操盤手看台股：料源有解成新焦點 兩族群營運正加溫

中國恒大違約風險有所緩解，加上 FED 利率決策符合預期，經歷節後大跌的台股出現多方抵抗，指數重回萬七大關。短線上，指數回測 8/25 日紅棒後隨即出現多方抵抗，顯示多方力守，8/23 日的表態紅棒屬於有效轉折位置，後續先看多方何時回補 9/22 的向下缺口，越早回補越有利於行情走多。

只是由於目前量能有限，5 日均量不足 3000 億，盤面進入存量博弈格局，自然不易百花齊放。當有新的族群轉強時，通常代表有舊的族群轉弱，看到的漲跌現象是資金流動之間所造成的股價波動。

目前今年上半年景氣為谷底，第 3 季起回溫的產業，隨著最壞情況逐漸過去，正在受到市場矚目，當中又以缺料問題獲得緩解者為大宗。首先網通產業，受惠於 SoC 單晶片供料缺口已在縮小，料源逐漸到貨，最壞情況可能已經結束，相關族群營運已在回溫。股價提前反應的結果，如網通設備的啟碁、正文、友訊、智易等近日都有築出短底意味，而台揚在美國衛星廣播商 Dish Network 訂單本季可望出貨下，股價更逆勢創新高。

近日伺服器產業也在缺料狀況緩解下，營運緩步升溫。目前市場普遍認為隨著數據流量越來越龐大，伺服器需求將會隨之提升，今年上半年因缺料衝擊所遞延的需求在今年第 4 季至明年上半年顯現，這不僅對於相關供應鏈的營運有利，對其股價也有正面助益。

如伺服器電源管理 IC 的矽力 - KY 及茂達、伺服器遠端管理 IC 的信驊、伺服器 PCB 的博智及金像電、PCB 上游銅箔基板的台光電及聯茂、伺服器散熱的健策、奇鋐、及一詮、伺服器不斷電系統的旭準等，股價都有轉強跡象。目前伺服器與網通相似，多數股票基期不算太高，隨著營運逐漸走出谷底，市場認同度將提高，後續可列入觀察。

同樣面臨缺料困擾的還有汽車產業。今年由於車用晶片缺貨問題，讓各大車廠普遍減產，汽車供應鏈的營運也受阻。只是隨著封測重鎮的馬來西亞疫情放緩，加上先前台積電表態調動產能，全力支援車用晶片；即便車用晶片缺貨仍會持續，但是吃緊情況將有機會好轉，近日電動車供應鏈也有買盤進駐，如大同、健和興、裕隆等股價緩步走高，後續還可留意 LED 車用照明元件的聯嘉 (6288-TW)，擁有 UniFlex Linear 光源技術，切入全球車廠供應鏈，客戶逾 40 家，包括 Tesla、福特、通用等，今年 8 月營收 3.07 億，月增率達 12.7%，營運明顯升溫，第 4 季隨著新產能開出，加上目前在手訂單能見度已到明年，投信近日認養積極，後續值得進一步鎖定。

對於一個操盤手而言，在市場忙著討論恒大與雷曼之際，反而要回歸買賣角度來思考！還有沒有股票再創高？還有沒有股票具備上漲潛力？這些問題才是重點，最終決定了股市的成敗，而非對於恒大或是雷曼了解有多透徹。盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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