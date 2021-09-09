渣打銀行：比特幣價格有望在明年初達到10萬美元

據渣打集團 (Standard Chartered) 新成立的加密貨幣研究團隊預估，至明年年初，比特幣價格有望翻漲一倍，達到 10 萬美元，

渣打的研究團隊認為，比特幣價格有望在明年年初達到 10 萬美元，而長期價值則有可能高達 17.5 萬美元。

渣打新成立的加密貨幣研究部門由 Geoffrey Kendrick 領導，同時他也是該行新興市場貨幣研究的負責人。Kendrick 在報告中表示：「作為一種交易媒介，比特幣可能成為未來無現金世界中，全球無銀行帳戶的主要點對點支付方式。我們預計在 2021 年底或 2022 年初，比特幣將達到 10 萬美元左右的峰值。」

比特幣在 4 月創下了 64,000 美元以上的歷史新高，但是隨後在 6 月和 7 月份遭到大量拋售，甚至一度跌破 30,000 美元，其中一項原因是中國開始打擊加密貨幣，相關措施包括關閉交易所和礦場、禁止 ICO 以及金融機構服務等。不過，自 7 月中旬以來，比特幣價格持續穩步上揚。

加密貨幣交易所 Luno 的業務發展主管 Vijay Ayyar 曾表示，當比特幣特價格較 4 月份的歷史高點大約跌 50%，落至 29,000 美元至 30,000 美元附近時，出現了很多買盤。Ayyar 也預估，比特幣此次的漲勢，有望再度挑戰歷史新高。

根據 Coindesk 的數據顯示，截至發稿時間，比特幣價格暫報 46,254.79 美元，24 小時內下跌 0.15%，而以太幣則將跌幅收窄至 3,496.89 美元。