【袁志峰專欄】市況不明朗，高息股可取

今天推介 - 工商銀行 (1398), 上日收市 $4.21

1) 股市前景

周二港股反彈，因港股通暫停交易，大市成交偏低，前期跌幅較深的濠賭、內房及物管股領漲。恒大債務危機仍是市場焦點，削弱投資者信心，估計港股維持弱勢震盪，短線交易宜慎審。

今天推介是工商銀行 (1398) — 恒大債務危機令內銀股近期受壓，但筆者認為實際影響有限。今年以來，工商銀行的股價下跌 10%，為四大內銀股中表現最差，9 天相對強指弱數最低，反映超賣程度最嚴重。今年上半年盈利同比增長 10%，但較 2019 年上半年盈利低 3%。現價對應 2020 年度市盈率 4.1 倍，市賬率 0.47 倍，股息率 7.6 厘，估值吸引。建議買入，目標價 4.60 元，止損價 4.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 232 點後，跌幅隨即擴大至 328 點見 23771 點，創年內新低，隨後反彈，午後輾轉做好，收報 24221 點，升 122 點或 0.5%。成交額按日減 16% 至 1192 億元，8 月份日均成交額 1590 億元。港股通南向資金暫停交易。

藍籌股 38 升 18 跌 4 持平。碧桂園 (2007) 及碧桂園服務 (6098) 升逾 8% 及 6%，為升幅最大藍籌。友邦保險 (1299) 升近 6%。華潤置地 (1109) 及長實集團 (1113) 升逾 4%。中國海外發展 (688)、金沙中國(1928) 及銀河娛樂 (27) 升逾 3%。九龍倉置業 (1997)、恒基地產(12) 及中國平安 (2318) 升逾 2%。海底撈 (6862) 跌逾 2%，為表現最差藍籌。其次是阿里 (9988) 及美團 (3690) 跌近 2%。

恒生科指跌 0.5%，收報 6242 點，成份股 10 升 19 跌 1 持平。大型科技股普跌，阿里 (9988)、美團(3690)、京東(9618)、網易(9999)、快手(1024) 及百度 (9888) 跌逾 1%。小米 (1810) 升逾 1%。明源雲 (909)、同程藝龍(780) 及京東健康 (6618) 升逾 4%、3% 及 2%，為升幅最大成份股。微盟 (2013) 及華虹半導體 (1347) 跌 3% 及 2%，為跌幅最大成份股。瑞聲科技 (2018) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 1%。

板塊方面，濠賭、本地地産、內房、物管、電力、鋼鐵、風電、光伏、教育及航空股跑赢大市，漲幅居前。永利澳門 (1128) 升逾 5%。融創中國 (1918) 及世茂集團 (813) 升逾 8% 及 5%。華潤萬象生活 (1209)、融創服務(1516) 及世茂服務 (873) 升逾 4%。華潤電力 (836) 及中國電力 (2380) 升逾 4% 及 6%。鞍鋼 (347) 及重鋼 (1053) 升逾 4%。龍源電力 (916) 及大唐新能源 (1798) 升逾 5% 及 3%。褔萊特玻璃 (6865)、信義光能(968) 及信義能源 (3868) 升 2%。中教控股 (839) 及新東方 (9901) 升逾 2%。中國 3 大航空股升 2%-3%。

周三上証指數低開 1.4%，全日低開高走，單邊上行，以接近全日高位收市，收報 3628.49 點，升 0.4%。深証成指跌 0.6%，科創 50 指數升 0.4%。滬深兩市總成交約 11500 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 3300 億元。滬深股通北向資金暫停交易。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國銀保監會發布「商業銀行監管評級辦法」，指將商業銀行監管評級結果分為 1 至 6 級，以及新增 S 級。綜合評級結果為 5 級和 6 級表示銀行為高風險機構，其中對於後者，監管機構可按情況依法安排重組、實行接管或實施市場退出。(信報)

4) 新股訊息

在香港經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際今日至下周二招股，集資逾 10 億元。市場消息透露，譚仔招股價每股 3.33 元至 4.17 元，每手 1000 股，入場費 4212.02 元，預計下月 7 日掛牌。據了解，是次發售擬引入基石投資者。(信報)

5) 個股訊息

中國電信 (728) 公布，控股股東中國電信集團計劃自今年 9 月 22 日起 12 個月內擇機增持公司 A 股，擬增持金額不少於 40 億元人民幣。(信報)

中遠海運港口 (1199) 公布，將以 6500 萬歐羅，向漢堡港口與物流股份公司（HHLA）收購 HHLA Container Terminal Tollerort GmbH（CTT）約 35% 股權，而 CTT 經營德國漢堡港 Container Terminal Tollerort 碼頭。(信報)



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