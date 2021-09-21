〈貴金屬盤後〉恆大令全球股市趴倒 投資人忙避險 黃金4日來首漲

週一 (20 日) 交易，黃金期貨價格 4 個交易日來首次收高，係因中國房地產恆大集團的倒閉危機令全球市場大幅走跌。

Kitco.com 高級分析師 Jim Wyckoff 表示：「對於股市和金融市場來說，在歷來動蕩的 9 月中，這又是個大量避險交易之日。中國房地產開發商恆大陷入了巨大的財務困境，交易員和投資者非常擔心蔓延效應。」

負債 3000 億美元的恆大集團倒閉風險，恐溢出至其他市場，美股大盤出現大幅下跌，道指下跌 1.78%、S&P 500 下跌 1.70%，香港恆指跌逾 3%。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 12.40 美元或 0.7，收每盎司 1763.80 美元。

黃金先前已連續收低 3 日，上週下跌 2.3%，為連續第二週下滑。

除了恆大危機，美國 Fed 週二起也將召開為期 2 日的政策會議，會後主席鮑爾 (Jerome Powell) 將發表聲明和新聞發布會。「市場想知道，本週開局全球股市和金融市場就出現大拋售，會不會影響 Fed 對削減購債規模時間點的討論。」Wyckoff 說。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示：「近幾個交易日，由於美國公布強勁的經濟數據，黃金價格一直處於壓力下，因為這會支撐 Fed 年底前削減每月購債 1200 億美元規模的信念，進而影響貴金屬交易。」

「無論近期黃金價格的反轉是看跌反彈 (即熊市中的短暫上漲)，還是持續的趨勢反彈，這都只能等本週 FOMC 會議之後才能知道。」

「我預期 FOMC 會議將持續建議，縮表要看美國整體經濟表現，而不僅看就業。」他說。

Karnani 也預期，FOMC 會在週三確認 12 月展開縮表。「黃金交易者或多或少已經在價格上反映了這個猜測，所以倘若 FOMC 確認了 12 月縮表，黃金價格可能上升。」

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