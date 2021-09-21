這條 Andre Cronje 瘋狂喊單的公鏈究竟有什麼？Fantom 生態全景解析

Fantom 從官方 DeFi 套件入手，再通過生態項目捐贈和激勵等活動不斷壯大生態，生態圖景（超 70 個）圍繞跨鏈橋、去中心化交易所或 AMM 協議、收益優化器、NFT 以及借貸等領域逐漸展開。

撰文：Karen

新公鏈浪潮再起輔以 yearn.finance 創始人 Andre Cronje 的瘋狂喊單，Fantom 代幣 FTM 幣價在短短兩個月內漲逾 8 倍 ，總質押佔比過半，網絡獨立地址數相比半年前激增超 50 倍 現已突破 60 萬。而 Fantom 近期推出的 3.7 億枚 FTM 生態激勵計劃 賦予了 Fantom 生態更大的想象空間。

爲深入瞭解 Fantom，鏈聞將從 Fantom 與 Andre Cronje 的關係、CEO 在內團隊成員的重大變動以及 Fantom 平臺特點和進展等方面來逐一解釋和探究，並將對 Fantom 現有 70 多個生態項目 進行梳理。

團隊：管理層和組織架構經過大幅調整

Fantom 成立於 2018 年 1 月，最初是一個由韓國開發者 Byung Ik Ahn 創立的基於 DAG 的智能合約平臺。而當前 Fantom 官網列出的 27 位團隊成員信息中，位於澳大利亞悉尼的 Michael Kong 現擔任首席執行官兼首席信息官，而 Andre Cronje 於 2018 年 9 月份作爲技術顧問加入 Fantom，目前爲 DeFi 架構師，在團隊列表中位列第二，可見其在 Fantom 項目中的關鍵地位，在今年年初其還排在列表靠後位置。另外，當前的首席技術官 Quan Nguyen 在 2018 年 8 月加入 Quan Nguyen，先後擔任軟件開發者、首席架構師和首席技術官，在此之前還曾在 IBM 和納斯達克任職軟件工程師。

Fantom 當前官網團隊信息

值得關注的是，在通過對比當前官網團隊信息與 2018 年 8 月發佈的 v1.6 版白皮書以及 Fantom 此前公佈過的信息後發現，Fantom 團隊、董事成員以及顧問進行過大幅調整或重組。在項目成立當年兼任 CEO 的創始人 Byung Ik Ahn 目前未列入在當前官網團隊列表當中。Byung Ik Ahn 擁有延世大學計算機科學博士學位，是食品技術 O2O 公司 Siksin 的 CEO 和創始人，同時也是韓國食品技術協會的會長，也因此，根據此前的一項採訪，該項目創立的初衷是希望將 Fantom 能夠運用於食品技術領域，並將其構建成用於實時加密貨幣支付的快速、可擴展的基於 DAG （有向無環圖） 的智能合約，但從 2019 年開始，Byung Ik Ahn 很少在社交網絡上談論過 Fantom，也未接受過相關採訪。

2018 年白皮書中 Fatom 團隊信息

其次是，在 2018 年 3 月份開始任職首席信息官的 Michael Kong 從 2020 年 9 月份起兼任 Fantom 首席執行官。另外，v1.6 版白皮書列出的共四十多名成員中，大多數團隊成員 （多爲韓國人） 、平臺開發者以及顧問已於 2018 年後半年至 2019 年間離開 Fantom。

2018 年共融資逾 4000 萬美元

關於融資，Fantom 在 2018 年上半年就完成了預定的代幣總供應量的 40% 的代幣銷售，通過種子輪以及兩輪私募共籌集到 4000 萬美元 ，投資方包括 Hyperchain Capital、Signum Capital、8Decimal、Arrington XRP Capital、Bibox Fund、Link VC、Nirvana Capital、JRR Crypto、Block VC、中國私募股權基金九鼎投資 （JD Capital） 、Kosmos Capital、Lemniscap、以及迴向區塊鏈基金 （Transference Blockchain Fund） 等。在完成私募後，Fantom 又通過公開銷售籌集到 265 萬美元。

除此之外， Alameda Research 、 BlockTower Capital 以及在 2018 年向 Fantom 投資 250 萬美元的 Hyperchain Capital 於今年上半年相繼通過購買了價值 3500 萬美元、2000 萬美元、1500 萬美元的 FTM，並進行了質押。

Fantom 平臺特性和進展

Fantom 是一個爲企業和應用程序提供分類賬服務的區塊鏈網絡，由其基於 DAG （有向無環圖） 改進版本的的高級 aBFT （異 步拜占庭容錯） 共識機制 Lachesis 驅動，最初用來解決區塊鏈三角困境。

Lachesis 具有的特點包括 異步 、 無領導 （Leaderless） 、 拜占庭容錯 （Byzantine Fault Tolerant） 和 最終確定性 （Finality） ，簡單來說，可在 1 至 2 秒之內完成一筆交易，另外，交易一旦被包括在一個區塊中後任何一方都不能更高或撤銷交易 （最終確定性） 。Lachesis 還可供開發者使用 EVM 或 Cosmos SDK 創建任何類型的私有和公共分佈式賬本。

2019 年 12 月 27 日，Fantom 實現了第一個關鍵里程碑事件，推出了與 EVM 兼容的 Opera 主網 ，並通過 Solidity 和 EVM 提供完整的智能合約支持，也就是說，Fantom 可以允許任何基於以太坊的 DApp 無縫遷移到 Fantom。今年 4 月份，Fantom 推出了 Go-Opera 升級 ，性能方面平均 TTF （達到最終狀態） 約爲 1 秒，P2P 同步速度也提高了 3 倍。

另一方面，Opera 主網採用類似於權益證明 （PoS） 機制來確保網絡免受潛在的 Sybil 攻擊，驗證者可以賺取 epoch 獎勵和交易費用，FTM 持有者也可以將其代幣委託給驗證者來賺取質押獎勵。此前驗證者的最低要求爲 317.5 萬 FTM，今年年中在經過鏈上治理提案投票後將驗證者最低質押數量降低到 100 萬枚 FTM。

項目管理和治理方面，目前 Fantom 基金會在負責網絡的治理，由社區和驗證者節點來提供建議。不過 Fantom 計劃推出一個治理智能合約，允許驗證者和代幣持有者確定 Fantom 的發展方向，並通過硬分叉或軟分叉批准對底層共識的更改。

FTM 代幣分配模型和作用

Fantom 的代幣分配模型在 2018 年發佈白皮書後進行了部分修改。2018 年發佈的 v1.6 白皮書中，FTM 總量 31.75 億枚 ，採用通貨膨脹模型來擴展生態系統，其中通貨膨脹總額的 20% 用於獎勵節點，其餘用於爲 Fantom 平臺用戶提供激勵。

2018 年 v1.6 白皮書中 FTM 分配模型

而修改後，FTM 的最大供應量爲 31.75 億枚。當前流通中的 FTM 代幣有 25.41 億枚，其餘繼續保留用作預質押獎勵。此外，Andre Cronje 在 2019 年在電報羣發佈的內容顯示，除分配給代幣銷售 （40%） 、團隊和創始人 （15 %） 、顧問 （15%） 之外，另外 30% 會用作區塊獎勵。其中，2018 年種子輪 （160 萬美元） 和兩輪私募的單價分別爲 0.016 美元、0.031 美元、0.035 美元，公開銷售 （265 萬美元） 的單價爲 0.04 美元。

當前，除預留下的質押獎勵外，其他代幣全部被釋放。根據 Messari 製作的圖表，預計在 2023 年 10 月份 開始預留的質押獎勵會全部分發完畢。

釋放圖表，來源 Mesari

通過 Fantom 平臺特性我們也可以看出，FTM 在 Fantom 網絡上有質押、治理、支付網絡費用等作用。

Fantom 生態從跨鏈橋、DEX、NFT 等逐漸展開

總體來說，Fantom 從官方 DeFi 套件入手，再通過生態項目捐贈和激勵等活動不斷壯大生態，生態圖景 （超 70 個） 則圍繞 跨鏈橋 （5 個） 、 去中心化交易所 或 AMM （15 個） 、 收益優化器 （8 個） 、 NFT （9 個 ）、 借貸 （4 個） 、 IDO 平臺 （4 個） 等領域逐漸展開。不過，Fantom 生態大都處於發展早期階段，但也有一小部分項目在近期取得了一定程度的突破。

截至 9 月 13 日，Fantom 上 DeFi 項目的總鎖倉量達到 13 億美元 ，與 8 月初的 3 億美元增加了 3 倍多，其中，SpookySwap、Curve、Beefy Finance、Scream 以及 SpiritSwap 的鎖倉量均超過了 1 億美元。

Fantom 總鎖倉價值

就 Fantom 官方的 DeFi 發展而言，去年就上線了涵蓋借貸、借款和合成資產的 全功能 DeFi 套件 Fantom Finance ，也是基於異步拜占庭容錯 （aBFT） 共識推出的平臺，主要有 fMint、fSwap 和 fLend 三個板塊，其中，在 fMint 板塊中，用戶能夠直接在官方錢包 fWallet 上鎖定 FTM 封裝代幣 wFTM 來鑄造合成資產 fUSD、fBAND、fBNB、fBTC、fETH 以及部分法定貨幣的合成資產，鑄造費用爲 0.5%，目前合成資產兌換板塊 fSwap 和借貸板塊 fLend 還尚待完善。

Finance Finance 工作機制

而關於 生態激勵 ，Fantom 在今年 6 月份對十來個項目進行了捐贈，包括多功能流動資金池分析工具 APY.vision、DEX 和 AMM 協議數據分析工具 Cryptokek、跨鏈 DeFi 應用 Millennial Finance、多合一 DeFi 平臺 ZooCoin、收益優化器 Mushroom、AMM 協議 SpookySwap 和 SpiritSwap 等。就在上個月，Fantom 又推出 3.5 億枚 FTM 激勵計劃 ，將爲 Fantom 上 TVL 超 500 萬美元的項目發放 FTM 代幣獎勵，數量從 100 萬至 500 萬不等，目前來看滿足此條件的至少有 10 個項目。

接下來我們將對 Fantom 生態項目進行逐一梳理。

跨鏈橋

AnySwap （熱門項目）

Anyswap 基於 Fusion DCRM （分佈式控制權管理） 技術，是一個安全多方計算網絡 （SMPC Network） 協議，允許用戶在多個公鏈生態間通過資產跨鏈路由服務完成資產的跨鏈和跨鏈兌換，目前支持 Fusion、以太坊、幣安智能鏈、Fantom、Heco、OKExChain、Arbitrum、xDAI 和 Polygon。當前在幣安智能鏈跨鏈至 Fantom 網絡僅支持 BNB 和 BUSD，在以太坊和 Fantom 間支持 USDC、DAI、fUSDT-USDT 等轉移。

去年年底基於 Fantom 的 Anyswap 也正式上線。此外，Anyswap NFT 跨鏈橋測試網也在本週上線，目前僅支持以太坊和 FTM 上 NFT 跨鏈。

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Multichain.xyz （熱門項目）

multichain.xyz 是 Anyswap 團隊和 yearn.finance （YFI） 創始人 Andre Cronje 基於 Anyswap SMPC Network 共同開發的多鏈跨鏈平臺 multichain.xyz，支持 Fantom、以太坊、幣安智能鏈、Polygon、Avalanche、火幣生態鏈、OKExChain 等區塊鏈上的多個代幣轉移。

Ren Protocol

今年 5 月底，資產跨鏈協議 Ren Protocol 在其 RenVM 中集成 Fantom，目前允許用戶通過 RenBridge 將 BTC、BCH、DOGE、ZEC、DGB、FIL 以及 LUNA 跨鏈至 Fantom。

cBridge

cBridge 是由二層擴容平臺 Celer Network 推出的跨鏈支付網絡，用戶可使用 cBridge 在 Fantom、Optimism、Avalanche、OKExChain、xDAI、Ethereum、Arbitrum、幣安智能鏈 （BSC） 以及 Polygon 之間進行完全非託管、高速低成本跨鏈和跨層轉賬。

xPollinate

xPollinate 是由 Web3 構建者社區 1Hive 和 lifimesh 構建的一個跨鏈橋，接口允許訪問 Layer2 互操作性協議 Connext 的通用跨鏈交易協議 NXTP，支持在 Fantom、Matic 以及幣安智能鏈上兌換 USDC、USDT 和 DAI。目前，xPollinate 還處於 Alpha 測試階段，V2 版本遭遇一些問題，當前正在維護當中。

錢包

fWallet

fWallet 是由 Fantom 基金會推出的 Opera 主網原生錢包，可支持發送、接收 Fantom 生態資產以及質押 FTM 並訪問 Fantom 生態。支持 Windows、macOS、Linux、iOS 以及安卓系統。

Fantom Safe

Fantom Safe 是一款面向共同保管加密資產或收藏品的、基於 Gnosis Safe 的多籤錢包。

除 fWallet 之外，MetaMask、Ledger、Math Wallet、Edge、Coin98 Wallet、Coinbase Wallet 等錢包也支持 Fantom。

瀏覽器

FTMScan

FTMScan 是由 Etherscan 團隊構建的區塊鏈瀏覽器。

Fantom Explorer

Fantom Explorer 是 Fantom 基金會構建的瀏覽器。

DEX/AMM

SpookySwap （熱門項目，獲 Fantom 基金會捐贈）

SpookySwap （BOO） 於今年四月份推出，目前已發展成爲 Fantom 上 成交量最大的 DEX 和 AMM 協議 。SpookySwap 從 9 月份開始成交量接連創下新高，9 月 8 日單日交易量達到近 1.6 億美元。SpookySwap 還在官網上集成了 Anyswap 橋，並將在今年三、四季度推出限價訂單功能以及推出 NFT 平臺。

具體來說，SpookySwap 支持 Fantom 生態內資產兌換，每筆交易的平臺交易費用爲 0.2% （限價訂單爲 0.22%） ，其中，0.17% 會返回至流動池作爲對流動性提供者的獎勵，0.03% 將獎勵給 xBOO 質押者。BOO 是 SpookySwap 的治理代幣，最大供應量爲 13,666,000 枚，其中 LP 挖礦獎勵佔比達到 72.7%。

Curve

今年 2 月份， Curve Finance 部署到了 Fantom 平臺上，當前的鎖倉量超過 3 億美元。

SpiritSwap （熱門項目，獲 Fantom 基金會捐贈 ）

SpiritSwap （SPIRIT） 也得到過 Fantom 基金會的捐贈，其設計類似 Uniswap 恆定自動做市機制，會向每筆兌換收取費用並分配給流動性提供者，近一週的單日交易量在 3000 萬美元左右。此外，SpritSwap 還創新性地推出了可將單個代幣一鍵轉換爲 LP 代幣的 Zapper 功能，目前還在構建投資組合頁面、無損彩票等功能。

SpiritSwap 的協議代幣爲 SPIRIT，總量 10 億枚。SPIRIT 可通過挖礦賺取，鎖定還獲得治理代幣爲 inSPIRIT，inSPIRIT 不能轉移，不過能賺取兌換費用。SpiritSwap 會向每筆兌換交易收取 0.3% 的費用，其中 5/6 的費用會給予流動性提供者，剩餘 1/6 將劃入協議費用金庫，用於回購 SPIRIT 和向 inSPIRIT 持有者分發。每筆挖礦存款也將產生 1% 的費用，這部分費用也會用來回購銷燬代幣。

HyperJump （獲 Fantom 基金會捐贈）

HyperJump 是一個在 Fantom 和幣安智能鏈上的跨鏈 DEX，有兌換和挖礦兩個板塊，並結合了 NFT 和遊戲元素。今年 6 月份，HyperJump 還獲得過 Fantom 基金會的資助。

HyperJump 代幣經濟學較爲創新，在 Fantom 和幣安智能鏈上各有兩種代幣，其中，在 Fantom 上，HyperAurora （AURORA） 代幣被設計爲具有被動收益特點的通縮代幣，除購買之外的所有交易（包括在 DEX 上售出、轉賬以及向 AMM 添加或移除流動性）都會進行 0.5% 至 15% 的「銷燬」，具體取決於基於 FTM 價格的曲線，「銷燬」部分中，50% 會直接分配給代幣持有者錢包，25% 會永久銷燬，另外 25% 分配給銷燬保險庫來推動開發。HyperOrillium （ORI） 代幣是挖礦獎勵代幣，LP 存款的 1% 會用來回購和銷燬 ORI，另外，HyperJump AMM 中 0.05% 的兌換費用也會用來回購。

SushiSwap

SushiSwap 在今年 3 月份就將合約部署到 Fantom 上。根據 DeBank 數據，目前 SushiSwap 在 Fantom 上的鎖倉量爲 530 萬美元。

ZooCoin （獲 Fantom 基金會捐贈）

ZooCoin 是一個由 Fantom 驅動的 DeFi 生態系統，有去中心化交易所 ZOODEX、DEX 聚合器 ZooTrade、可監控交易對的專用交易和投資解決方案 ZooCharts、儀表板 ZOOWALLET、NFT 市場 ZOOPET 多個產品。

Liquid Driver

Liquid Driver （LQDR） 是 Fantom 生態的一個早期流動性挖礦項目，最近還與 SpookySwap、SpiritSwap 和 Waka Swap 建立了合作關係，爲與合作項目代幣的相關資金池 LP 提供 LQDR 和 wFTM 獎勵。Liquid Driver 目前的鎖倉量約爲 1600 萬美元。此外，Liquid Driver 還有一個彩票產品，用戶可通過選擇銷燬 LQDR 來購買彩票。

PaintSwap

PaintSwap 不僅是 Fantom Opera 上的去中心化交易所和 AMM 協議，同時也內置 NFT 市場平臺，可創造、銷售和交易 NFT。

StakeSteak

StakeSteak 於今年 5 月份正式上線，主要產品爲 Fantom 上首個計息穩定幣 iFUSD，用戶質押的 FUSD 時間越長，就可獲得額外的 FUSD。與 iFUSD 互爲補充的另外兩個組件爲 FUSD LP 池和 xSTAKE，其中，用戶可在 SpiritSwap 上爲 StakeSteak 支持的 FUSD 資產對提供流動性，並將 LP 代幣質押在 StakeSteak 上來賺取 STEAK 獎勵，而 xSTAKE 類似於 xSUSHI，可通過質押 STAKE 獲得，FUSD 持有者和 xSTEAK 持有者可從礦池中賺取收入。

AntiMatter

9 月上旬，跨鏈永續衍生品協議 AntiMatter 宣佈將在 Fantom 上部署永續期權和金融 NFT 產品。

Graviton

Graviton 由預言機系統 Gravity Protocol 開發團隊 VenLab 構建，是一個包裝資產的通用跨鏈流動性協議，當前聚合了 SuSy （可從 Waves 跨鏈至幣安智能鏈） 、Multichain.xyz 和 Ren 跨鏈橋，爲以太坊賬戶所有者提供了一個基礎設施，讓其可以通過鏡像賬戶訪問其他網絡，具體來說，通過在目標鏈上構建鏡像賬戶 （mirror account） 並創建封裝代幣提供對多個網絡的無縫訪問。

今年 8 月份，Graviton 和 Fantom 建立了合作關係，雙方將共同推動源自 Fantom 網絡的封裝資產的流動性。

Elk Finance

Elk Finance 是一個跨鏈流動性網絡，允許在 Avalanche、Polygon、Fantom、火幣生態鏈、幣安智能鏈以及 xDai 之間兌換代幣。Elk Finance 在完成跨鏈兌換過程中發揮重要作用的是 ELK 代幣，在跨鏈兌換路徑中，先在第一條鏈上將要轉換的代幣兌換爲 ELK 代幣，然後經過 ELK 主網智能路由進行跨鏈轉移，再在第二條鏈上再將 ELK 轉換爲目標代幣。

Injective Protocol

今年年初，Injective Protocol 與 Fantom 達成合作關係來加速合成資產的採用，允許用戶在 Injective 上交易基於 Fantom 的合成資產。

Hoop.finance

Hoop 是即將在 Fantom 上的推出的 Curve 分叉版本，是一個穩定幣 AMM 協議。交易費用會在 HOOP 代幣質押者和流動性提供者之間平均分配。目前官方網站未列出團隊信息。

Orion Protocol

今年 4 月份，Fantom 與流動性聚合協議 Orion Protocol 達成合作關係，將使得用戶能夠直接在 Fantom 錢包中獲得 Orion 的流動性。

收益優化器

Beefy Finance （熱門項目）

Beefy Finance （BIFI） 是一個在幣安智能鏈、Fantom、Avalanche 等區塊鏈上的多鏈收益優化器，會通過各種流動性資金池、AMM 以及其他收益挖礦機會爲其用戶最大化收益。根據官網數據顯示，截至撰稿時，Beefy Finance 在幣安智能鏈上的鎖倉量達到 4.6 億美元，Fantom 上爲 近 2 億美元 。

Mushroom Finance （獲 Fantom 基金會捐贈）

Mushroom Finance 是一個在以太坊、幣安智能鏈、Fantom 和 Polygon 上的收益優化器，專注於通過自動投資組合再平衡工具 MushMon 等產品爲用戶獲取更優收益。

Millennial Finance （獲 Fantom 基金會捐贈）

Millennial Finance （MLNL） 是一個跨鏈 DeFi 應用，當前支持 Polygon 和 Fantom，可使用戶將持有的任何代幣添加至支持網絡上 AMM 中的流動性資金池或機槍池。Millennial Finance 最核心的產品 Vault Zap 能夠使用戶將持有的任何代幣添加至其他網絡上的任何機槍池，Zap 工具會在中間幫助用戶進行轉換。

Ester Finance

Ester Finance（EST） 也是一個在 Fantom 上的早期收益優化器，當前的鎖倉量爲 1.58 億美元。

Reaper Farm

Reaper Farm 是一個 Fantom 上的收益聚合器，當前的鎖倉量超過 4300 萬美元。

Glim Finance

Glim Finance 是一個基於 Fantom Opera 構建的收益優化器，也是 Beefy Finance 的一個分叉項目，允許用戶將 LP 代幣放在 Grim Vaults 中賺取收益。當前 Glim Finance 的鎖倉量爲 1000 多萬美元。

Popsicle Finance

Popsicle Finance 是一個面向流動性提供者的多鏈收益率優化平臺，目前支持以太坊、幣安智能鏈和 Fantom，旗下有專爲 Uniswap 設計的 LP 自動化管理器 Sorbetto Fragola、可自動最大化用戶收益的流動性聚合器 Sorbetto Limone （即將推出） 、允許用戶將 LP 代幣作爲抵押品來借入其他資產的借貸協議 Gelateria （即將推出） 以及 USDT 封裝器 Frapped 等產品。

今年 3 月份， Popsicle Finance 還與 Multichain.xyz 合作推出 fUSDt，目前可在幣安智能鏈和 Fantom Opera 上使用，之後將支持更多區塊鏈。

值得一提的是，8 月份， Popsicle Finance 的 Sorbetto Fragola 產品遭到黑客攻擊，損失超 2000 萬美元。

yearn.finance

今年二月份，Fantom 基金會發推稱，yearn.finance 的機槍池產品即將支持 Fantom。

借貸

Scream （熱門項目）

Scream 是一個基於 Fantom 上的借貸協議，算是 Fantom 生態最大的借貸平臺，支持 FUSDT、BTC、WFTM、FUSD、DAI、ETH 和 USDC，目前的借款總量達到 2.7 億美元，供應總量爲 4.3 億美元。9 月上旬，Scream 還集成了 Chainlink 價格流 。

Tarot

Tarot 是一個 Fantom 上的流動性代幣 （LP 代幣） 借貸平臺，允許用戶根據其 LP 代幣的價值獲得 5 至 10 倍的貸款。當前，Tarot 上的借款總量達到近 4000 萬美元，總鎖倉量爲 8000 萬美元。

Cream Finance

Cream Finance 於今年一季度正式在 Fantom 上線，允許用戶借貸 Fantom 支持的資產，具體包括 wFTM、CREAM、WETH、wBTC、DAI、USDC、YFI、SUSHI、AAVE、CRV、BAND、KP3R、sUSD、COVER、HEGIC、LINK、SNX、SFI、FRAX。Cream Finance 在 Fantom 上的借款總量當前爲不到 300 萬美元。

UniLend

今年 2 月份，DeFi 交易及借貸協議 UniLend 宣佈將支持 FTM 和 Fantom 合成資產的交易和借貸。不過目前尚未開啓支持。

NFT

Rarity （熱門項目）

Rarity 是 yearn.finance （YFI） 創始人受 Loot 啓發在 Fantom Opera 上推出的冒險遊戲。Rarity 總量沒有限制，召喚師每天可以通過冒險賺取 xp 經驗值，經驗值可用來升級，獲得特技和其他技能。

Artion

Fantom 基金會在 8 月底稱，基金會目前正在最後敲定 NFT 市場平臺 Artion，沒有平臺佣金。

SuperFarm

SuperFarm 是一個綜合 NFT 市場平臺，有 NFT 發佈平臺 （NFT Launchpad） 、NFT 挖礦 （NFT Farming） ，還將推出 NFT 生成工具、NFT 市場平臺以及 NFT 交平臺。今年 4 月份，SuperFarm 表示將在 Fantom 上發佈獨家 NFT 以及啓動 NFT 挖礦。

Fantom Punks

Fantom Punks 是 Fantom 上的朋克項目，總量爲 1 萬枚，目前已售空。

World of Umans

World of Umans 爲隨機手繪 NFT 項目，有幾款 NFT 產品，其中 Bit Umans 是由數字藝術家 Uman 在 Fantom 上發售的像素 NFT （Pixel Umans NFT） ，總量爲 500 枚，目前已售空。

Gantom Stones

Gantom Stones 是 Fantom 上的一個寶石生成藝術平臺，總量有 1 萬枚，已售出約 3300 枚，目前鑄造一枚需要 337 FTM。

Fantums

Fantums 是在 Fantom 上的 Opera 主題生成藝術數字收藏品，治理代幣爲 Fantums of Opera （FOO） 。

FantomLoot

FantomLoot 是在 Fantom 上的一個 Loot 仿盤項目，總量有 8000 個，鑄造價格爲 49 FTM。

NFTees

NFTees 是在 Fantom 上的一個與定製 T 恤關聯的 NFT 項目，

IDO 平臺

FTMPad

FTMPad 是 Fantom 生態算法穩定幣項目 Tomb Finance 推出的孵化器和 IDO 平臺，已爲借貸協議 Scream 完成首次 IDO。

FantomStarter

FantomStarter 是一個去中心化的多鏈投資協議，將支持 Fantom、幣安智能鏈、以太坊以及 Polygon 上的項目。

9 月中旬，FantomStarter 的運營商 MultiFantom 完成了 53.2 萬美元的種子融資，公司估值爲 360 萬美元，投資方包括 Spark Digital Capital、Solidity Ventures、Ankr Network、Signum Capital、ZBS Capital 以及一些天使投資人。FantomStarter 已爲其 IDO 開啓白名單活動。

Tosdis Finance

Tosdis Finance 是一個一站式 DeFi 互操作解決方案，目前其質押即服務（Staking-as-a-Service）系統允許 TosDis 爲所有以太坊和幣安智能鏈上的項目提供質押服務，還提供流動性挖礦、創新項目孵化器、跨鏈橋、流動性質押等服務。Tosdis Finance 在 今年 7 月份 在 Fantom 主網上線，另外，還將幫助 Fantom 上的項目進行 IDO。

Fantom Oasis

Fantom Oasis 是一個由幾位 Fantom 持有者發佈的 IDO 平臺，目前已經完成了公開銷售。

穩定幣

Tomb Finance

Tomb Finance 是 Fantom 生態與 FTM 掛鉤的算法穩定幣項目，根據 Tomb Finance 的 Gatekeeper 機制，每當有人賣出 TOMB 時都會收取服務費，以此作爲一種保護機制，服務費會隨着實時 TOMB 價格與 FTM 價格計算，從 1% 至 26% 不等。

不過在 9 月上旬，Tomb Finance 因服務費徵收機制 Gatekeeper 被利用引發了恐慌性拋售。

Frax

今年 4 月份，Frax 成爲了首個橋接到 Fantom 上的算法穩定幣項目。Fantom 上的 SpiritSwap 還提供 FRAX-FTM 挖礦。

互操作

Clover Finance

Clover Finance 是波卡生態智能合約平臺，可使兼容 EVM 的項目將其合約遷移到波卡。今年 4 月份，Clover Finance 和 Fantom 建立了合作伙伴關係，會將基於 Fantom 的資產整合至 Clover 平臺中。目前 Clover 瀏覽器插件錢包已內置對 Fantom Opera 主網的支持，能夠使得波卡生態用戶與基於 Fantom 的 DApp 進行交互。

Gravity

Gravity 是基於 Waves 的去中心化跨鏈和預言機網絡，被設計爲一個開源、適用多個區塊鏈、用於區塊鏈之間以及與外界的新通信協議。Waves 和 Fantom 希望在不同鏈之間建立一個基於 Gravity 協議的開放生態系統，根據合作協議，Waves 生態系統原生代幣 WAVES 將加入 Fantom DeFi 生態系統，作爲鑄造合成資產的抵押品，包括 fUSD。

預言機

Chainlink

8 月中旬， Fantom 宣佈其 Fantom Opera 主網已集成 Chainlink 喂價 ，該集成由此前獲得 Chainlink 社區資助計劃資金支持的區塊鏈開發團隊 block42 實現，最初支持 AAVE/USD、BNB/USD、BTC/USD、CREAM/USD、DAI/USD、ETH/USD、FTM/USD、LINK/USD、SNX/USD、SUSHI /USD、USDC/USD 和 USDT/USD 價格信息。

Band Protocol

Fantom 也已經集成 Band 預言機價格信息，在 Fantom 上構建的開發者現在可以利用 Band 的去中心化預言機基礎設施，將價格數據集成至其應用中。另外，Band Protocol 已經在 Fantom Opera 上部署了一個驗證者節點。

Modefi

Modefi（MOD） 是一個去中心化聚合預言機解決方案，於 2020 年第四季度公開發布，今年一季度發佈聚合預言機 Beta 版，通過利用多個智能合約和數據源自動刪除損壞和惡意的數據，其預言機市場平臺是一個爲預言機數據買家或賣家提供直觀的報價請求 （RFQ） 市場進行交易的一站式平臺，另外，Modefi 還有一個 DeFi 儀表板。Modefi 投資方包括 DEXT FORCE、GD10 Ventures 以及 Moonwhale 等。

Modefi 在今年 4 月份在 Fantom Opera 主網上啓動質押，用戶通過質押 MOD 賺取獎勵。

API3

去年 12 月份，Fantom 就宣佈和 API3 建立了合作關係，並集成了 API3 的去中心化 API 和 API 網關 Airnode，使得在 Fantom 網絡上構建的開發人員能夠訪問 API3 提供的所有數據。

數據

The Graph

今年一季度，The Graph 支持在 Fantom 上使用索引和查詢功能。Fantom 開發者現在有資格獲得 The Graph 基金會的資助。

Covalent

Covalent 是一個區塊鏈數據查詢服務平臺，今年三月份將其索引解決方案集成至 Fantom 上，允許開發者無縫提取 Fantom 區塊鏈數據。

工具

APY.vision （獲 Fantom 基金會捐贈）

APY.vision（VISION） 是一個多功能流動資金池分析工具，供用戶管理 DeFi 流動性資金池並能夠實時跟蹤收益或無常損失，以及挖掘最佳流動性池。當前，APY.vision 支持以太坊、Fantom、Polygon 以及幣安智能鏈，並支持查看 Uniswap、Sushiwap、SpiritSwap 以及 SpookySwap 等 DEX 和 AMM 協議的實時和分析數據。VISION 代幣可解鎖 APY.vision 專業功能。

Cryptokek （獲 Fantom 基金會捐贈）

Cryptokek （KEK） 是一個 DEX 和 AMM 協議數據分析工具，支持以太坊、Fantom （SpookySwap） 、幣安智能鏈和 Polygon。持有不同數量的 KEK 可解鎖對應等級的服務，包括 DApp 收藏、趨勢分析等服務。

DeBank

目前 DeBank 數據分析和排行榜功能支持 Fantom 網絡。

其他

Fireblocks

本月加密資產託管平臺 Fireblocks 新增支持 Fantom 主網，通過 Fireblocks 平臺，持有 FTM 的機構可以安全地存儲與轉移他們的代幣，並且可以通過質押 FTM 代幣以獲得更多的 DeFi 機會。此外，Fireblocks 還向 Fantom 基金會提供資金管理服務。

Suterusu

Suterusu 可將 ZCash 級別的隱私帶到任意區塊鏈平臺和應用程序上，集成了無需可信初始化的 ZK-SNARK 方案。去年 8 月份，Fantom 與 Suterusu 達成戰略合作關係，爲 Fantom 協議提供即插即用的隱私保護交易功能將隱私交易引入 Fantom 生態系統。

Fusion

Fusion 是一個跨鏈、跨組織、跨數據源的加密金融智能合約平臺。2019 年 Fantom 宣佈要選擇 Fusion 的互操作性解決方案來擴大 Fantom DLT 的兼容性和推動其快速採用。

Travala

Travala 是接受加密貨幣爲支付方式的旅行預訂平臺，目前支持 BTC、ETH、USDT 以及 FTM 等多種加密貨幣和 Binance Pay 等。

Transak

Transak 是一個法幣到加密貨幣的支付網關開發者集成項目，聚合了來自全球範圍內的本地合規性、支付方式和流動性，目前支持使用多種法定貨幣直接購買 BTC、ETH 以及 FTM 等加密貨幣。

Bware Labs

Bware Labs 是一家開發去中心化 API 平臺的初創公司，該平臺可以在終端用戶和節點提供商之間調整激勵措施。9 月份，Bware Labs 開始支持 Fantom 主網和測試網，也就是說，Fantom 上的開發人員可以輕鬆創建區塊鏈 API，並將其 DApp 連接到 Fantom 網絡。

除此之外，Fantom 的 區塊鏈解決方案 也在身份驗證、知識產權管理、藥品跟蹤、能源管理系統、數字錢包等方面得到了充分運用，也與包括阿富汗衛生部門、阿富汗國家標準局、巴基斯坦私立教育機構監管局、塔吉克斯坦工信部、烏克蘭數字轉型部門等部分國家政府機構或教育機構以及企業建立了合作關係。

參考鏈接：

https://fantom.foundation/research/wpfantomv1.6.pdf

https://docs.fantom.foundation/quick-start/short-guide

https://fantom.foundation/blog/the-fantom-ecosystem/