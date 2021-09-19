不敵監管 蘇寧旗下「寧互寶」關停 今年第8家

營運兩年半，蘇寧旗下互助專案「寧互寶」宣佈關停。而在關停前，不幸確診重病的會員，可以在 2021 年 9 月 21 日 0 點前持續向平台發起互助申請。若符合原互助條件，將由平台提供合理賠償。

在蘇寧之前，百度 (9888-HK)、美團 (3690-HK)、小米 (1810-HK)、360、新浪等大廠均已陸續關閉各自的互助平台。僅剩下兩個龍頭企業旗下互助平台的營運處境也十分尷尬，其中，滴滴的「點滴守護」互助計畫自 2021 年 4 月 7 日起只有老用戶可以使用該平台，未來不再對新用戶開放。

至於中國互助龍頭螞蟻金服旗下的「相互寶」用戶數也從上億回跌至八千萬，之前還被納入螞蟻集團整頓清單。

在中國，網路互助是一種結合保險與互聯網，簡單可以描述為「小額保障 + 即收即付」制，屬於 Micro-Insurance 範疇。但在爆發螞蟻金服 IPO 失敗後，這類金融服務全面遭到監管。

今年 4 月份中國銀保監會在介紹第一季金融業發展情況，談到網路互助關停潮時，銀保監會副主席肖遠企表示，一方面要看到網路互助的正面作用，但另一方面也要看到其潛在的風險。

肖遠企指出，網路互助需「規範化」發展。他稱想要進行保險等實質金融業務，必須要取得金融執照，所有金融活動都要納入監管，必須做到「有照駕駛」才行。

