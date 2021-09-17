〈台股盤後〉台積電尾盤急挫回測平盤 小跌1.91點周線連二黑

台股即將進入中秋四天長假，今 (17) 日在台積電、航運族群領軍下，盤中一度大漲百點，最高衝上 17408.71 點，尾盤則在節前賣壓出籠、ETF 成分股調整權重影響下，台積電急挫回測平盤，終場翻黑小跌 1.91 點，收在 17276.79 點，成交量放大至 3107.37 億元，周線連二黑。

電子權值股方面，台積電盤中一度站上 610 元，但尾盤賣壓出籠，遭摜壓至平盤，終場收在 600 元整數大關，鴻海、聯發科則扮撐盤要角，漲幅分別達 0.93%、0.43%，其他權值股聯電、大立光、台塑四寶等表現則相對疲弱。

盤面上航運族群扮演撐盤角色，貨櫃三雄盤中回神，萬海、陽明漲幅均超過 4%，長榮漲幅也達逾 3%，其他包含榮運、台驊投控、遠雄港、建新國際、華航、四維航、中櫃、長榮航、台船漲幅均超過 1%。

大同集團表現也不俗，隨著集團積極重整體質，大同股價強勢攻上漲停，創下逾 2 年半新高，也激勵同集團子公司走高，福華漲幅超過 9%，精英、大世科漲幅也各有 6%、2%，此外，電動機車龍頭 Gogoro 宣布將透過 SPAC 赴美借殼掛牌上市，車電概念股也獲買盤青睞，中探針強鎖漲停。

金融族群則相對疲軟，富邦金昨日董事會通過合併日盛金，但今股價重挫逾 2%，其他包含開發金、中信金、國泰金、元太金、第一金、台新金、永豐金、新光金跌幅均超過 1%。

台股進入四天中秋連假，下周一、二將休市兩日，但法人提醒，今晚美股四巫日、下周美國聯邦準備理事會 (Fed) 也將舉行例行會議，都將左右台股下周盤勢，短期靜待量能進一步回溫，才可望突破震盪整理區間。