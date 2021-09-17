SONY為搶上網服務市場 在日本推出PS5月租方案

索尼集團 (Sony Group)(6758-JP) 於 17 日宣布，該公司「NURO 光纖上網」服務的全新用戶，只要每月支付一定費用就能使用 PS5 電視遊樂主機。用戶簽下 3 年合約，PS5 主機的月租費用最低只要 990 日圓 (約合新台幣 250 元)。由於 PS5 在 2020 年 11 月上市後，市場上的缺貨情況就一直持續至今，這項方案的推出可望帶動索尼的上網業務向上成長。

凡是 NURO 光纖上網服務的全新用戶，可從本 (9) 月 30 日起選擇加入 PS5 的租用服務。在費用方面，內建光碟機的一般版 PS5 主機的月租費為 1320 日圓 (約合新台幣 333 元)，無內建光碟機的數位版 PS5 主機的月租費為 990 日圓。而到了第 4 年時，用戶還可以半價來進行續約。

NURO 光纖上網、是索尼集團旗下 Sony Network Communications 在日本國內所提供的上網服務，目前在人口稠密的東京等 21 個都道府縣都有提供該上網服務。

截至 2021 年 6 月底止，NURO 光纖上網共有 86 萬簽約用戶；2020 年度 (至 2021 年 3 月) 的用戶數量年增 44%，也被索尼集團定位為成長事業之一。

由於近年來包含 PS 平台在內的許多電玩遊戲都可連上網路，NURO 光纖上網的用戶也以遊戲玩家居多。

PS5 主機自 2020 年 11 月上市之後，到 2021 年 7 月為止已經在全世界賣出超過 1000 萬台。然而在零件供應短缺等因素之下，供貨狀況仍然趕不上市場需求，市面上仍是一機難求，在網拍市場上也常可看到高價轉售的亂象。