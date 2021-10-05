廣宇車用布局爆發 客戶大單湧入明年大擴產5成

鴻海 (2317-TW) 旗下連接線束廠廣宇 (2328-TW) 車用布局大爆發，其中線束新增 2-3 個新客戶，大單急速湧入，加上鴻海 MIH 平台持續做大，廣宇背負重要零組件供應大任，廣宇決議，專門生產車用線束的安徽廠明年將大擴產 5 成因應。

廣宇看好車用市場，近年積極布局相關產能，其中最引矚目當屬今年下半年斥資人民幣 3000 萬元、約新台幣 1.5 億元，併入安徽蕪湖瑞昌電氣系統公司，取得新增車用線數產能，年產 35 萬條。

不過，由於需求持續強勁，且因應 MIH 平台，廣宇積極啟動車用線束產能擴充，依照規劃，安徽廠明年產能將一舉擴充超過 50 萬條，主要針對電動車電池到馬達端的電控線束，投入金額將從 3 億元起跳。

除車用線束外，廣宇 PCB 產品也從過往遊戲機等消費性電子領域，延伸至車用端，公司透露，已與 2-3 個陸系車廠客戶合作認證，應用在智慧駕駛艙、中控台等，明年也可望開始小量出貨。

至於中國大規模限電，廣宇表示，廣宇中國廠區分別在江西、安徽、山東以及廣東，其中前三者不在此次管制省分，至於廣東虎門廠也未受影響，目前廠區全面維持正常生產、稼動率高檔。

廣宇指出，今年下半年車用營收占比約 5%，明年需求爆發以及車用 PCB 出貨，車用營收將顯著成長，占比向上同步推升毛利率及獲利表現；目前廣宇產品營收占比，連接線等零組件 47%、PCB 24%、電腦周邊 29%。

廣宇第三季進入傳統旺季，加上客戶端缺料狀況不大、代工組裝業務也持續迎來轉單，9 月營收可望再向上，第三季毛利率將優於第二季，獲利也將同步成長，以下半年來看，獲利跟上半年相比估約成長 3 成。