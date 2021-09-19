〈Q4產業景氣〉訂單需求撐腰 越南漸進式解封 成衣三雄拚同期高

隨著越南針對大胡志明地區分區、分階段的漸進式解封，加上訂單需求依舊強勁，成衣三雄儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW) 以及廣越 (4438-TW) 不僅 9 月營收可望較 8 月改善，第四季營運也不看淡，同步挑戰同期最佳。

目前越南疫情進入高原期，確診人數未再明顯增長，越南政府也實施分區、分階段解封政策，如在第七郡、古芝縣和芹椰縣試點放寬社交距離措施，漸進式開放復工，胡志明市等風險較高的四省則維持停工至 9 月底，觀察疫情走勢。

聚陽南越廠區位於古芝、永隆，其中永隆距離疫情重災區較遠，目前已經逐漸復工，公司目標在「保障員工健康安全、遵守政府規範要求」二大原則下，目標 1 個月內永隆廠稼動率要回升至 8 成。

至於古芝廠，聚陽表示，雖然政府放寬社交距離，但因為鄰近胡志明市，考慮人流，復工進度預估較永隆廠慢，但還是會比 8 月谷底好轉，第四季在旺季遞延效應下，與第三季表現相差不遠，加上其他廠區支援，年增幅將明顯優於往年，可望繳最強第四季。

儒鴻雖然越南廠區都位在延長停工的省份，但公司表示，經過一個月的訂單調配，增加外發訂單，目前外包廠全產能生產；本廠方面，停工期間廠區內也沒有出現確診，稼動率自低點緩步回升。

儒鴻認為，9 月的營收狀況將較 8 月好轉，目前除了落實三就地原則外，也向政府提交復工申請外；整體而言，第四季進入儒鴻旺季，在訂單需求未見放緩以及遞延效意下，營運表現仍可望繳出佳績。

羽絨衣代工大廠廣越在越南生產基地則坐落古芝跟前江，前江同樣是延長工的省分，古芝則配合政策漸進式解封，雖然不過中國、約旦以及羅馬尼亞等廠進入旺季，預計 9 月營收較 8 月跳增。

展望第四季及全年，廣越看法不變，第四季在訂單遞延效應下，年增幅上看 3 位數，更可望挑戰同期新高，全年維持營收年增 2 成的目標。