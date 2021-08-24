〈聚陽股東會〉產品在趨勢上抗逆風 明年仍雙位數成長

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 董事長周理平今 (24) 日指出，受到 Delta 變種病毒與紓困金效益淡化影響，消費力道下滑，對後續市況看法趨於保守；不過，聚陽產品仍在趨勢上，加上客戶供應鏈集中化的策略，目前到明年第一季訂單還是相當滿，明年整年預估會有雙位數成長。

美國 7 月零售銷售數據較 6 月下滑，周理平認為，一來是 Delta 變種病毒衝擊，二來是美國民眾紓困金也用得差不多，導致整體消費力道自第二季高峰回落，因此對後市大環境景氣看法轉趨保守。

不過，周理平指出，由於聚陽主攻運動休閒與運動機能服飾，都是趨勢商品，客戶無論店面現貨或是庫存水位都偏低，預計整體供不應求的情況將延續到明年，且在原料持續上漲之下，明年產品平均售價 (ASP) 仍會提升。

另一方面，周理平認為，服飾品牌客戶在經歷過疫情後，加速供應鏈集中化的策略，青睞有規模、資金充裕，且全球化佈局、反應速度快的供應商，聚陽都具備上述條件，有利爭取更多訂單。

在需求強勁下，聚陽在印尼與越南均持續擴廠；其中，印尼 2 個廠，首個廠在 6 月投產後，預計年底可以滿線；另個廠約 9-10 月投產，預計 1 年內可以滿線。

周理平表示，印尼接下來是公司的擴產重心，會以每半年到一年的頻率增建新廠，總共規劃 4-6 個廠；至於越南新廠由於在南越，還要看當地疫情發展，再進一步規劃建廠進度。