〈五倍券來了〉銀行五倍券回饋有條件 搶拿優惠門檻多

搶攻五倍券商機，多家銀行紛紛推出五倍券優惠加碼，儘管優惠放大但限制門檻也不少，回饋機制也相對複雜，除了要手腳快搶限量早鳥名額外，還要完成任務登錄後，才有機會讓回饋落袋。

以台新銀行來說，須符合去年曾綁定台新信用卡領取三倍券、今年首次綁定，或首次申辦台新信用卡的客戶可享加碼回饋，最高合計贈 2000 元；另外自 10 月 8 日政府開放消費起至 11 月 30 日止，刷台新 Visa 信用卡單月累積消費滿 3 萬元才能再享 2% 回饋，讓五倍變十倍。

星展銀行則是將回饋分為四重，包含全卡別綁定數位振興五倍券最高回饋 500 元、信用卡分期消費滿 25000 元再享 1000 元回饋、指定五大通路刷卡消費，最高回饋 1500 元。另外，新戶申辦「星展 eco 永續卡」享 2000 元刷卡金回饋。

除了回饋金比拚外，銀行為增加卡友申辦或綁定誘因，也同時推出抽獎活動及贈送實體禮品。

舉例來說，兆豐卡友綁定數位五倍券，即可參加抽獎，最高金額為 5000 元刷卡金，綁定完成還能直接獲贈「臺灣吧證件套」，新戶首刷禮則是「臺灣吧 20 吋行李箱」。

元大銀行除了信用卡綁定優惠外，搭配元大鑽金數位存款帳戶綁定，還可抽「iPhone 13」；第一銀行則是推出「分期抽抽樂」活動，綁定任一張第一銀行信用卡，刷任一張第一銀行信用卡，單筆分期達 3000 元即可抽獎，最大獎為 5,000 元刷卡金。

Money101 總經理朱本傑表示，相較於去年推出的三倍券，今年政府更加強化五倍券數位領取方式，包括信用卡、電子票證、行動支付皆可綁定，而新增的「共同綁定功能」，讓全家人的振興券可集中在同一個帳戶。

業者提醒，民眾想要拿到五倍券高額回饋，必須先在銀行、行動支付、電子票證等官網「綁定」後消費外，也要留意大部分回饋都有名額限制，建議儘早登錄，才不至於白忙一場。