凱基開辦高資產客戶新財管業務 優先引進海外債券

凱基證券今 (15) 日指出，在獲准開辦高資產客戶新財富管理業務後，將整合中華開發金控集團海內外資源及平台，為億元級高資產客戶提供媲美海外私人銀行等級的理財服務，而針對目前法規開放範疇，將優先引進不受信評限制的海外債券。

凱基證券財富管理部主管王思微說明，國內高資產客戶多身兼中小企業主，且公司也大多設置於亞洲，因此對於亞洲各國產業資訊敏銳度極高，投資也喜好從自身熟悉的產業鏈出發。

由於開發金在台灣、香港、新加坡、泰國、印尼和上海等地擁有超過 80 位分析師的研究團隊，凱基證說明，在集團資源的支援下，可有效整合當地產業研究資源和台灣各事業群產品研發能力，滿足高資產客戶對產業資訊和多元投資的即時需求。

針對目前法規開放範疇，凱基證將優先引進不受信評限制海外債券，透過債信團隊篩選具有信評調升機會的明日之星 (Rising Star) 債券，主要著眼市場預期經濟持續復甦，企業獲利改善和財務體質較佳的公司，信評有機會獲得調升，而在信評調升過程中，利差收斂也將帶動債券價格上漲。

在境外結構型商品方面，凱基證券與多家高信評投資銀行合作，提供 14 種結構型商品架構，搭配千檔以上標的，高資產客戶可依據自身偏好和需求客製化訂制，靈活彈性應對市場變化。

除了投資需求，由於高資產客戶多有稅務諮詢和財富傳承服務需求，凱基證也與外部知名會計師事務所合作，提供客戶在稅務、會計和法律方面的支援。