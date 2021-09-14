投資總鋪師：IP股王再創新高 中秋前最該押寶哪些？

萬寶投顧王榮旭表示，台股成交量萎縮，市場觀望，等待中秋過後台股變盤，但除非美股有重大利空，否則秋節過後台股並沒有大跌的風險，但要大膽挑戰前高萬八需要補量，否則大盤恐怕還是箱型區間整理。

在量縮之下，個股沒有辦法全部都漲，只有選對股票才能賺，電子籌碼還是優於傳產。航運及鋼鐵漲價利多不斷，但是業績最好的貨櫃三雄該漲不漲，最近傳出部分航商凍漲運價，導致貨櫃三雄又回到前低測試支撐，拖累鋼鐵，只剩中鋼 (2002-TW) 一枝獨秀。

整體來看，傳產幾乎沒有指標股漲回 7 月高點的股票，可見籌碼太重，對股價影響真的很大。反觀晶圓三雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW) 都已先後突破前高。

超高價電子股矽力 - KY(6415-TW)、祥碩 (5269-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、力旺 (3529-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 也領先大盤漲回前高萬八以上，領先創高就是主流，中秋連假前，強勢電子消化獲利回吐的賣壓，正是押寶中秋過後到年底最後一波行情的機會。

年底到明年初無財報干擾，資金卡位明年新產品、新規格、新產能的股票，所以也稱之為做夢行情，中小型股這個時候最會飆。

展望 2022 年景氣能見度最明朗的莫過於晶圓代工，供不應求直達 2023 年，估計 2022 年第一季，晶圓代工將再調整價格，不只晶圓三雄受惠，上遊矽晶圓環球晶 (6488-TW)、台勝科 (3532-TW)、合晶 (6182) 將進入另一波產業高峰期。

其中，合晶是主要受惠者之一，6～8 吋矽晶圓細目前供不應求，報價可望逐季成長，且中國鄭州廠新增產能及上海合晶廠復工，營收規模擴大，第三季業績將創新高，第四季更好，股價沿著季、月線向上盤間，和上海合晶已經切入碳化矽技術，搭上第三代半導體商機。

而漢磊 (3707-TW) 及世界先進因跨入第 3 代半導體，股價大漲，合晶也可望補漲。而合晶的籌碼，從融資流入外資、投信法人手中，籌碼具有優勢，未來漲勢會更凶。

晶圓代工漲價對部分難以轉嫁的 IC 設計業者來說是利空，但對於矽智財 IP 股來說，這是利多，IP 股王力旺股價再創新高，對 M31(6643-TW)、創意 (3443-TW) 及智原 (3035-TW)，比價空間拉大。

兩周之前，我在專欄分析看好台積電調漲代工費，受惠的是創意以及智原，9 月 14 日，創意已經創了波段高點，而智原也逼近 7 月前高。

上周專欄也提醒創意及智原同樣也是 USB 矽智財供應商，在明年 USB 4.0 將成為新規格主流的情況下，高速傳輸晶片對於晶圓代工轉嫁能力高，因此高速傳輸相關的股票也開始大漲起來。

而高速傳輸晶片股王祥碩 8 月營收雖然下滑，但無關 USB 4.0 的商機，祥碩是 USB 4.0 的領導廠商，USB 4.0 將帶動的是明、後年的獲利大幅成長，短線充其量是漲多拉回。

同族群威鋒電子 (6756-TW) 及創惟 (6104-TW)8 月營收則是續創歷史新高，USB 4.0 對靜電防護 IC 需求擴增，這就是晶焱 (6411-TW) 今年大漲創高的原因，通嘉 (3588-TW) 及松翰 (5471-TW) 的 USB PD 快充都已經通過認證，因為 USB PD 快充讓充電時間大幅縮短，估計明年可大幅貢獻業績。

創惟則是在蘋果供應鏈中，以 USB 控制 IC 獲得大筆的訂單，估計這次蘋果推出全新設計的 MacBook Pro，也將由創惟獨家供應 SD 卡插槽客製化控制晶片，成為蘋果新品最大的受惠者之一，短線股價漲多拉回測試月線，籌碼換手後，估計再漲機率高。

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