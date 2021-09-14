無懼變種病毒侵襲 6成CEO對未來三年景氣有信心

雖然 Delta 變種病毒持續干擾市場，但全球大型企業的 CEO 對「所屬企業」前景的發展越來越樂觀，根據 KPMG 針對全球 CEO 最新調查發現，60% 的受訪 CEO 對未來三年的全球景氣發展充滿信心，比例高於 1、2 月時 42%。

調查發現，預期全球經濟將走強，促使 CEO 投資於擴展業務及業務轉型，69% 的 CEO 表示將倚賴非本業的營運策略，例如：合資、併購、策略夥伴視為其企業組織的主要成長策略。

87% 的 CEO 則表示，希望在未來三年內進行收購，促進業務成長與轉型，調查指出，30% 的 CEO 計劃在未來三年內將其超過 10% 的收入投資於永續發展的措 施及計畫。

KPMG 全球主席兼執行長 Bill Thomas 表示，儘管疫情造成持續的不確定性，但 CEO 對於全球經濟強勁復甦越來越深具信心，而這樣的信心使企業 CEO 抱持積極的成長心態。

Bill Thomas 表示，採用倚賴非本業的成長策略是當務之急，但全球 CEO 也在尋求倚賴本業成長的機會，同時持續評估未來的工作的模式，以確保其能吸引頂尖人才加入。

KPMG 安侯建業主席于紀隆則說，在氣候變遷和疫情雙重危機下，全球經濟面臨空前挑戰，CEO 也從重創中意識到企業轉型及風險管理的重要性，開始積極調整商業策略及正視永續行動的影響力。

于紀隆指出，儘管 Delta 病毒仍肆虐全球，但對經濟的衝擊明顯較去年減弱，因此讓 CEO 對於全球經濟復甦充滿信心。

因應疫情的衝擊，多數 CEO 在檢視未來三年的企業風險時，認為風險最大的三個領域，包括供應鏈、網路安全、氣候變遷；56% 的全球 CEO 表示，疫情期間其企業的供應鏈所承受的壓力越來越大。

因應防疫措施，目前僅 21% 的受訪 CEO 計劃縮減或已減少其企業的實體辦公室，這也是自 2020 年 8 月第一波疫情高峰期以來的重大轉變，當時有 69% 的 CEO 表示他們計劃縮減實體辦公室。

CEO 專注於為員工提供更大的靈活度，其中 51%（高於 1-2 月 Pulse Survey 的 14%）的 3 CEO 考慮投資共享辦公空間。此外，37% 的 CEO 實施混合工作模式，大多數員工每星期遠端工作約 2 到 3 天。

另外，國際租稅改革也是 CEO 關注焦點之一，75% 的 CEO 認為，疫情的應對措施給公共財政帶來的壓力，增加了全球租稅體系多邊合作的急迫性；另有 77% 的高階管理者認為，目前提出的全球最低稅負 制，對其企業組織的成長目標影響，讓他們「高度關注」。