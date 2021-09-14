大摩：即使最糟的情況 繞道支付只會打擊蘋果App Store約2%營收

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 表示，最近美國地方法院針對 Epic Games 控告蘋果 (AAPL-US) 案的裁決，即使是在最壞的情況下，對蘋果 App Store 的營收影響也相當有限。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 評估，雖然現在研判為時過早，但綜合幾個因素來看，這對蘋果的衝擊不會很大。

首先，若依照法院裁定，蘋果必須允許開發者使用其他交易管道完成 App 內消費，意即開發商必須自行解決交易問題，其中包含串接信用卡線上交易系統，或是串接其他第三方交易服務，這本身是個大工程，要是選擇串接其他交易服務，依然會需要承擔交易抽成問題。

從整體來看，除非開發者本身有足夠能力處理線上交易金流業務，並且解決交易安全與資料管理等問題，否則將這部分交給蘋果，對一般的軟體開發商來說，仍是最便利的選項，這樣他們可以更專注於 App 程式的內容開發上。

正因為如此，Huberty 認為，現行法案對蘋果最主要的影響，來自全球最大的幾個開發商身上，他們才有能力引入新的支付，而不會有其他帳戶串接上的問題。

基於這一評估，並著眼於最壞的情況，Huberty 指出，要是蘋果失去了來自全球前 20 名應用開發者的所有營收，這將相當於對營收產生約 2% 的影響，預計對 EPS 帶來 5% 的影響。

然而 Huberty 指出，Tinder 的一次直接支付方式的實驗，僅導致約 40% 的用戶繞過 App Store 支付平台。用這個 40% 的數字作為基點，對營收的影響就會再降，對 EPS 的影響預估為 4%。

基於這些分析，Huberty 維持蘋果未來 12 個月的目標價為 168 美元。進一步來看，代表著蘋果產品業務的企業價值跟銷售額比為 5.8，服務業務的企業價值跟銷售額比為 11.6 倍。這導致 2022 年隱含的目標 EV/Sales 比為 7 倍，目標本益比為 30 倍。