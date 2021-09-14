個股分析／Mini LED放量 誰受惠？

Apple9 月中旬即將舉行新機發表會，iPhone13 估計沒有新增亮眼功能，而是針對規格升級，隨著蘋果發表在即，法人默默佈局相關個股，像是外資 9 月大買穩懋 5357 張，8 月營收 22.54 億，隨著蘋果拉貨動能轉強，營收已連五個月站穩 20 億。至於投信認養的玉晶光 8 月營收受惠蘋果拉貨創下歷史新高，營收首度突破 20 億，投信連買五日合計買超 1289 張，股價站回所有均線，除了首次拿到全鏡頭訂單外，其 VR、AR 鏡頭拓展有成，已成功打入臉書 Oculus 訂單，明年有望打進 Sony、Apple 兩大客戶，9/1 宣布投資新設茂晶光電為此新應用擴產準備，明年營收、獲利將有望大進補。金屬沖壓與模具廠鉅祥近年投入車用影像系統及鏡頭模組用 VCM 零組件已開花結果，其中車載應用產品已開始出貨，預計產品比重將比往年翻倍成長，今年 1~8 月營收 41.6 億，年增 38.74%，已透過大立光拿下 iPhone 音圈馬達關鍵零組件訂單，明年業績將翻倍成長，未來潛力大。

Mini LED 9 月如期出貨，惠特今年獲利上看一個股本

Mini LED 背光已於 2020 年開始下放至 NB、平板，9 月將如期放量，其中 GIS-KY 為背光模組供應鏈之一，今上半年獲利近半個股本，全年獲利約有 11~12 元，本益比僅 10 倍不到。SMT 打線台表科 Mini LED 供應鏈，今年上半年獲利 4.37 元，8 月營收 63.4 億大跳升，全年估計獲利 9 元，雖然股價仍在整理區間，但有獲利保護下下檔有限。Mini LED 晶片富采成功整合晶電、隆達資源，Q2 1.03 元已轉虧為盈，全年估獲利可達 2.1 元，隨著蘋果擴大採用 Mini LED，下半年營運成長可期。同樣受惠蘋果還有惠特 (6706)，LED 點測、分選設備訂單已排至年底，上半年獲利 5.06 元，代工業務貢獻下 7 月營收首度突破 5 億，全年獲利上看一個股本，投信自 7 月買進後不離不棄，近期連日加碼可留意。

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