新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

拚重開國界 澳洲研擬數位疫苗護照 

拚重開國界 澳洲研擬數位疫苗護照  (圖:AFP)
拚重開國界 澳洲研擬數位疫苗護照  (圖:AFP)

澳洲政府正在研擬數位疫苗護照，希望進一步開放國界，儘管國內完整接種疫苗民眾的比率仍遠遠落後政府設定的目標。

為防範疫情，澳洲國界從去年 3 月至今大部分時間都是關閉的狀態，強制所有入境者在防疫旅館隔離 14 天。當局曾在 7 月底表示，等到國內 70% 成人完整接種疫苗，將放寬針對已接種疫苗入境旅客的限制，達 80% 可進一步解封，但彭博疫苗追蹤資料顯示，目前澳洲僅約 34% 成人打完兩劑疫苗。

澳洲當局已遴選出埃森哲公司 (Accenture) 負責數位疫苗護照的標案，取代現有的 COVID-19 旅行申報文件和入境旅客通行證。內政部長 Karen Andrews 說，此舉將能幫助澳洲安全重新開放國界，迎接更多澳洲人民，以及國際旅客、學生和技術勞工與海外朋友。

目前全球只有歐洲廣泛使用所謂的「疫苗護照」。代表全球將近 300 家航空公司的國際航空旅行協會 (IATA) 上月敦促各國，應該將歐盟的「數位疫苗護照」(Digital Covid Certificate，DCA) 作為全球疫苗認證標準。

澳洲國營的澳洲航空公司 (Qantas) 先前表示，將允許完整接種的旅客搭乘國際航班。

雪梨確診略減 但曲線尚未壓平

Delta 病毒肆虐，已使雪梨和墨爾本兩大城市封城，全澳洲 2500 萬人口將近一半受到嚴格的防疫限制。澳洲當局現在把防疫策略從「清零」，調整成提高疫苗接種率，希望 10 月中旬之前可以解封。

雪梨已經封城 12 個禮拜。根據最新資料，新南威爾斯省 (NSW) 周二單日新增 1127 人確診，是約莫兩周以來最低，但官員表示要等到單日人數穩定下降，才能判斷確診人數曲線是否已經趨於平緩。

延伸閱讀

相關新聞

coinpionex