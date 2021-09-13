瑩碩與北京藥企簽獨家協議 授權兩項慢性病學名藥

瑩碩生技 (6677-TE) 今 (13) 日宣布，與北京中關村製藥企業簽訂獨家合作協議，將旗下兩項慢性病困難學名藥授權給北京中關村製藥企業，雙方將展開藥物開發、臨床試驗、生產銷售等，瑩碩將可依照藥物開發時程取得里程碑金。

根據協議，瑩碩將旗下複方神經 / 精神科用藥，及高血壓合併良性前列腺增生 (BPH) 用藥，獨家授權給北京藥企並可在中國地區開發與商業化，雙方將共同進行藥物開發、臨床試驗與領證等，瑩碩將依藥品開發時程，依序取得簽約金、里程碑金以及產品上市後的銷售分潤權利金。

總經理顏麟權表示，複方神經 / 精神科用藥屬於精神科常用藥品，根據全球醫藥資訊顧問公司 IQVIA 資料顯示，2020 年該藥品在中國市場銷售額約人民幣 3.7 億元，並納入 2020 年版中國國家醫保藥品目錄。

不過中國自 2016 年實施一致性評價措施，讓已上市、已送審的藥品重新驗證療效，目前複方神經 / 精神科用藥因技術門檻高，臨床試驗難度高，至今尚無通過一致性評價的產品上市，也無任何臨床備案登記。

瑩碩透過自主平台 CORS(滲透泵控制釋放系統)，開發出緩控釋劑型的高血壓合併 BPH 藥物，據統計，該藥物去年中國銷售額約人民幣 1.4 億元，複合成長率達到 19%，此外，目前尚無通過一致性評價的產品上市。

顏麟權指出，瑩碩憑藉藥物劑型改良技術經驗，北京藥企則在當地具有市場地位，雙方合作有機會加速二大產品開發時程，爭取首家通過一致性評價藥品，快速搶占市場商機。

瑩碩表示，北京中關村藥企專注在高端複雜製劑技術開發，涵蓋技術研發、生產、行銷，並於 2020 年入選北京市民營企業中小百強，看好雙方合作後，有助完善瑩碩在中國一致性評價的策略佈局並擴大市占。