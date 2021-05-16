不敵原物料翻漲 艾美特調整家電終端售價 拚毛利回溫

小家電品牌廠艾美特 (1626-TW) 面臨原物料價格上漲，旗下產品原物料成本比例高，隨著風扇相關產品進入銷售旺季，將調整終端價格、優化產品組合，拚全年毛利率回溫、本業獲利同步成長。

艾美特指出，新冠疫情重挫全球經濟，小家電等民生用品、消費品首當其衝，加上產業面臨原物料價格上漲，包括塑料、銅、鐵等原物料皆上漲 40-60%，使得原物料成本比例高的小家電業者，營運面臨挑戰。

艾美特表示，雖然今年首季業績回穩，但原物料、電子零件價格漲幅過高，影響毛利表現，隨著風扇相關產品進入銷售旺季，除將調漲終端價格外，也會優化產品組合，力拚毛利回溫。

艾美特過去產品多以電風扇、電暖器為主，近年開始推出居家清潔、健康類等相關小家電產品，如吸塵器、蒸氣拖把、除塵蹣儀和蒸足浴盆等，減緩淡、旺季營收落差，看好今年營收比重從 6%，攀升至 10%；外銷市場則是選擇跨境電商，初期以美國、歐洲電商平台為主，加上東南亞市場布局進入收割期，有望推升營收年增 2 成。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，今年 10 月完竣驗收，估可分到 1.09 萬坪樓地板，後續可認列遷移補償金人民幣 1.5 億元，約可挹注每股純益 4.6 元。

艾美特首季毛利率 13%，季減 1.3 個百分點、年減 1.1 個百分點；稅後虧損 3631.4 萬元，較去年第 4 季盈轉虧、虧損較去年同期收斂，每股虧損 0.26 元。