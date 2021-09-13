〈台幣〉午盤後風雲變色 獨強變小貶收27.72元

儘管美國就業市場不如預期，但 Fed 官員可能會在 9 月政策會議上就縮表達成共識，帶動美元走揚，亞幣今 (13) 日全面重貶，而新台幣早盤表現相對強勢，一度升抵 27.66 元，不過，午盤後隨著外資匯出，匯價風雲變色，轉貶 1 分，收在 27.72 元。

台股今天震盪走跌，電子股疲弱，資金轉進鋼鐵、水泥、造紙、橡膠等原物料族群，外資反手賣超台股 32 億元。新台幣兌美元以貶值開出，午盤前在外資匯入下，一度升值 5 分，來到 27.66 元，在亞洲貨幣中獨強。

不過，外資下午操作偏向匯出，使得新台幣兌美元升幅回吐，終場以 27.72 元作收，小貶 1 分，台北外匯市場成交值 7.68 億美元，元太外匯市場成交值 3.22 億美元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數強漲 0.45%，韓元重貶 0.59%，歐元貶值 0.46%，新加坡幣、菲律賓幣分別貶值 0.32%、0.23%，人民幣貶 0.19%，日圓貶 0.14%，新台幣貶幅 0.04% 最小，相對抗跌。

Delta 病毒蔓延拖累經濟復甦腳步，但經濟學家普遍預期，不影響 Fed 在年底前縮減購債的計畫，Fed 官員可望於 9 月 21 日至 22 日的決策會議上達成協議，並暗示 11 月採取的行動。