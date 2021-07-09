中企上半年債務違約總額達人民幣1160億元 創歷年同期新高

《日經亞洲》援引上海大智慧數據顯示，今年上半年，中國公司債發行人違約金額約達人民幣 1160 億元 (約 180 億美元)，創下歷年同期新高，債務違約問題持續惡化。

(圖：日經亞洲)

2020 年中國公司債違約總金額為 1870 億元，違約情況加劇引發海外投資人擔憂，將信用評級較低的外幣計價中國公司債平均殖利率推升至 10% 以上。

值得注意的是，越來越多中國國企業面臨無法償還債務的窘境。今年 2 月，中國一家法院受理了航空與旅遊巨擘海航集團的破產申請，海航集團與天津市政府合資成立的天津航空也在 3 月進入相同程序，此外，半導體國家隊紫光集團的美元計價債券也多次違約。

日本大和總研 (Daiwa Institute of Research,DIR) 研究員 Naoto Saito 表示，在大量累計債務之際，中國國企仍處於「它們永遠不會被允許違約」的迷思當中，然而，對道德風險的擔憂終究迫使政府展開改革。

衡量中國信貸增長佔 GDP 比重的「信貸脈衝」(credit impulse) 在去年 11 月達到 32% 的高峰後便持續下探，今年 5 月挫至 25%，創下去年 2 月以來最低水平。當政府採取支持增長的政策立場時，信貸脈衝通常會上升，並在政府削減刺激措施時下滑。

隨著債務違約惡化，海外投資人正在減少對中國公司債的曝險部位。洲際交易所 (Intercontinental Exchange) 數據指出，美元計價的中國高收益債年均殖利率在 6 月 15 日達 10.1%，為 13 個月底來首度突破 10%，且與全球高收益債平均殖利率低於 5% 的情況大相徑庭。

儘管中國政府積極尋求解方，希望在不引起金融市場震盪的情況下，淘汰負債累累的國企，但投資人已選擇陸續撤出中國債券市場，一旦出現大量信貸緊縮，中國經濟很可能受到巨大衝擊。

日本智庫第一生命經濟研究所 (Dai-ichi Life Research Institute) 首席經濟學家 Koichi Fujishiro 警告，一旦中國投資增長放緩，恐將抑制全球對這個中國市場的出口，屆時全球經濟增長也將面臨重大影響。