商機不等人 傳小米打算買下車廠取得即戰力

周一 (13 日) 中國財聯社報導指出，消息人士透露小米 (1810-HK) 可能採用「雙工廠」模式，意味一方面透過收購車廠來取得立即性的產能，以便能迅速投產，另一方面也選址自建廠房，保障後續產能需求。

消息人士指出，北京市當局正積極促成總部位於北京的小米收購寶沃 (Borgward) 工廠，使小米取得切入車市的即戰力，將寶沃年產能 18 萬輛導入小米汽車專案。如果沒有意外，該方案有機會在 9 月內實現。

根據了解，寶沃汽車工廠位於北京市密雲區的中關村密雲園，是京郊工業和高新技術產業聚集區，周邊有福田、萬都等相關產業鏈，但已經停產一年多，最近開始有資遣工人的情況。

(圖片: AFP)

而從小米汽車的角度衡量，寶沃密雲工廠主要採用德國「工業 4.0」智慧製造體系，第一期規劃年產能 18 萬輛，第二期則可達 36 萬輛。這座智慧工廠涵蓋衝壓、車身、油漆、裝備、檢測、物流、IT 等整車生產工藝，同時其具備生產燃油和新能源汽車的產能保證。

此外還有來自人力銀行方面的消息稱，小米汽車可能已經在武漢經濟技術開發區漢南區完成自建工廠的選址作業，廠址離小鵬工廠不遠，很快就會動工興建。目前小米正進行相關人才招募，消息指出這部份人才會先去小米的中控和車身的供應鏈工作，等武漢廠建好後再作為儲備人才納編。

之前小米集團董事長雷軍為小米汽車造訪中國多家汽車廠，目前尚未決定最終方案。

