〈焦點股〉旺季盤價看漲 中鋼領漲登上40元創波段新高

亞洲鋼市近來多空看法分歧，不過，中鋼 (2002-TW) 周四 (15 日) 即將開出 10 月、第四季盤價，法人看好旺季需求將更加強勁，預期上漲機率高，帶動中鋼今 (13) 日股價挺升，漲逾 2%，站上 40 元關卡，創波段新高，鋼鐵股行情強強滾，包括東和鋼鐵 (2006-TW)、中鋼構 (2013-TW)、豐興 (2015-TW) 等多檔漲勢也相當凌厲。

中鋼今天放量大漲，午盤前成交量已經衝破 20 萬張，超越上周五全天，盤中勁揚逾 2%，最高來到 40.2 元，為 7 月初以來的高點。

鋼筋廠豐興今天開出盤價，國内廢鋼每噸調漲 300 元、鋼筋每噸調漲 200 元，型鋼產品維持平盤。豐興股價上漲約 3%，最高來到 85 元。

鋼鐵族群重回多頭懷抱，千興亮燈漲停，中鋼構、春源大漲逾半根停板，東鋼、官田鋼、燁輝、大成鋼、彰源、海光等，漲勢也不俗，整體鋼鐵類股指數漲逾 2%，為盤面人氣指標。

亞洲鋼市近來受到東南亞疫情、中國政策影響，呈現多空交雜，中國寶鋼 10 月盤價連四平，越南台塑河靜鋼鐵更是連三跌，但中鋼認為，目前從需求面來看，並沒有看到不利因素，盤價向上將成趨勢，可望成為帶動亞洲鋼價新一波漲勢的領頭羊。

