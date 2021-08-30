〈中鋼股東會〉翁朝棟：Q4「月來越旺」 鋼市持續暢旺到明年

中鋼 (2002-TW) 今 (30) 日召開股東會，董事長翁朝棟致表示，第四季進入旺季將「月來越旺」，且國內用鋼產業受惠臺商回流帶來的投資與消費需求成長，到明年鋼市基本面都將持續暢旺。

翁朝棟表示，中鋼把握市場復甦衝刺產銷，今年前 7 月稅前盈餘 442.86 億元，創下採行合併財務報表以來歷史新猷；第四季進入旺季將「月來越旺」，全年獲利目標要挑戰建廠 50 年來歷史新高。

除了碳中和、碳稅等挑戰促成高鋼價時代來臨外，中鋼內部也積極提質降本，開發高技術含量、高獲利能力及高產業效益的精緻鋼品，上半年精緻鋼品出貨量 29.67 萬公噸，銷售占比 7.24%，但對獲利的貢獻比重達 13.2%，也推升獲利表現。

另一方面，中鋼也擴大降成本力度，翁朝棟表示，去年降減成本 60.44 億元，目標達成率 132%，今年前 7 月累計降成本 30.34 億元，也將全年降成本目標由 36.6 億元提高至 45 億元，強化競爭力。

而目前東南亞疫情嚴峻，翁朝棟強調，以最周全措施與同仁共同做好防疫、提供防疫支援，協助安排派外人員及當地員工疫苗施打，維穩公司營運，目前馬來西亞、越南、印度等海外基地都在配合當地政府防疫措施下運作。

翁朝棟強調，面對既長又遠的轉型升級之路，中鋼秉持「天道酬勤」、「勝者尤須繫盔緒」的精神，不因勝利而得意忘形，不因成功而鬆懈怠慢，堅守本心、穩健 踏實，持續精進，不斷攀登高峰。