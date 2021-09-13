【Wen姐筆記】颱風過後重返北上航道？量能指路 17400分強弱

台股上周五不懼颱風來襲，三大法人與融資同步站在買方，一口氣衝過五日線、十日線與季線等 3 調均線，加權指數以 17747.57 點作收，成交值稍微放大至 2685 億元。颱風過後，多方重返北上航道? 量價配合關係將成為觀察重點。短線上外資現貨買超，台指期卻增加空單，而莊家籌碼也在 17400 點大增，頗有在 17400 點分強弱的意味! 多空強弱關鍵為 17445 點。關鍵點位為 17366、17422 與 17555 點。

多方如能挺住 17366 點，仍由短多控盤，17400 點城池與兩端哨站為 17384 與 17416 點，多方將有機會將 17400 轉為補給區，累積北上動能，17445 點如能挺住，北上氣勢仍在，如再次挑戰 17500 點城池，兩端哨站為 17486 與 17520 點。17555 點如能突破，多方將劍指前高與 17700 點! 17600 點兩端哨站為 17588 與 17616 點，17633 與 17666 點為 17700 點關前最後 2 個階梯! 17700 點兩端哨站為 16688 與 17717 點。

但如 17366 點未能挺住，多方上周五突破的三條均線，仍將成為北上的阻礙，如量能不出，指數可暫時觀察月季線間盤整。需提防回測 17333 與 17300 點城池，17300 點兩端哨站為 17313 與 17282 點，如棄守 17255 點與 17200 點城池，17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點，仍得提防再次進入月線保衛戰! 17153 與 17100 點，為中長線多方最重要的防守位置，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點。

台股本周重頭戲為台指期結算與台積電除息，剛好落在周三與周四，也形成本周的重要轉折日! 目前盤勢由短多控盤，也重返各均線之上，多頭拿到一手好牌， 務必得留意價量關係與類股輪動良好，以免把好牌打爛!(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)